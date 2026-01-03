Tres mujeres resultaron heridas en ataque armado en Lince

Peritos encontraron siete casquillos de bala en la escena del crimen. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Pánico en Lince. Tres mujeres resultaron heridas en un feroz ataque armado, perpetrado en el pasaje San Roberto, cerca del cruce con la avenida Juan Pardo de Zela; en pleno corazón de este tradicional distrito limeño.

Testigos consultados por RPP señalaron que las víctimas se encontraban dentro de un automóvil, cuando de pronto aparecieron dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Uno de los desconocidos descendió del vehículo y, con total sangre fría, disparó múltiples veces contra las mujeres.

Consumado el ataque, el sicario escapó junto con su cómplice con dirección hacia el distrito de La Victoria, según las fuentes consultadas.

Las tres mujeres, malheridas, fueron trasladadas de emergencia al Hospital Edgardo Rebagliati Martins, de EsSalud; donde permanecen con pronóstico reservado.

