Tres mujeres resultaron heridas en ataque armado en Lince

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Las víctimas fueron baleadas por un sicario, cuando se encontraban dentro de un automóvil, en el pasaje San Roberto, cerca del cruce con la avenida Juan Pardo de Zela.

Policiales
00:00 · 01:03
Peritos encontraron siete casquillos de bala en la escena del crimen.
Peritos encontraron siete casquillos de bala en la escena del crimen. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Pánico en Lince. Tres mujeres resultaron heridas en un feroz ataque armado, perpetrado en el pasaje San Roberto, cerca del cruce con la avenida Juan Pardo de Zela; en pleno corazón de este tradicional distrito limeño.

Testigos consultados por RPP señalaron que las víctimas se encontraban dentro de un automóvil, cuando de pronto aparecieron dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Uno de los desconocidos descendió del vehículo y, con total sangre fría, disparó múltiples veces contra las mujeres. 

Consumado el ataque, el sicario escapó junto con su cómplice con dirección hacia el distrito de La Victoria, según las fuentes consultadas.

Las tres mujeres, malheridas, fueron trasladadas de emergencia al Hospital Edgardo Rebagliati Martins, de EsSalud; donde permanecen con pronóstico reservado.

Este es el automóvil donde se encontraban las mujeres.
Este es el automóvil donde se encontraban las mujeres. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

PNP investiga ataque armado

En tanto, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, donde los peritos hallaron hasta siete casquillos de bala.

De manera preliminar, las investigaciones apuntan a que se trata de un ataque vinculado al control territorial del proxenetismo y la prostitución en Lince, pero esto deberá ser corroborado durante el proceso.

Al cierre de este informe, se desconoce la identidad de las víctimas ni su nacionalidad.

Lince Inseguridad ciudadana Policía Nacional

