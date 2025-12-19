Falleció trabajador de ladrillera que fue baleado cuando regresaba a casa en Carabayllo

Los familiares del hombre se mostraron consternados por lo ocurrido. | Fuente: RPP

Familiares confirmaron el lamentable deceso de Odar Olarte Mercado (42), trabajador de la ladrillera Pirámide que fue baleado cuando regresaba a su casa, en el distrito de Carabayllo, al norte de Lima.

El trabajador se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Rebagliati, hasta donde fue trasladado tras el ataque armado; pero lamentablemente no resistió.

“Mi hermano ha fallecido más o menos 6:28 a.m. Él es Odar Olarte Mercado y hasta ahorita los de la empresa no llegan para que nos ayuden a sacar el cuerpo. Desde ayer, que ha sido la balacera, hasta el día de hoy, no llegan”, manifestó la familiar a RPP.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Crimen en Carabayllo

Como se recuerda, Odar Olarte Mercado fue atacado a balazos anoche, cuando regresaba a su casa por la avenida La Colca, en el distrito de Carabayllo.

Según las primeras versiones, dos sujetos armados a bordo de una motocicleta interceptaron al hombre y le dispararon múltiples veces; tras lo cual huyeron raudamente con dirección desconocida.

Malherido, el trabajador fue trasladado de emergencia al Hospital de Puente Piedra, pero debido a su condición tuvo que ser derivado al Hospital Rebagliati, donde finalmente falleció.

Denuncian extorsión contra empresa

En diálogo con RPP, el hermano de la víctima denunció que la empresa ladrillera viene siendo blanco de extorsiones, al punto que la gerencia estaría trabajando vía remota.

“Estaba nervioso (mi hermano), me comentó que la fábrica viene siendo extorsionada, por lo que han comentado dentro del ámbito laboral”, manifestó.

Los familiares anunciaron que realizarán un plantón en la sede de la empresa, para exigir medidas de seguridad para los trabajadores, ya que, lamentablemente, este no es un caso aislado.

En noviembre pasado, Carlos Alberto Flores Zegarra (57), jefe de seguridad de ladrillera Pirámide, fue asesinado de diez disparos en su vehículo en la avenida Vista Alegre, en el distrito limeño de Puente Piedra.