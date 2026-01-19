Pescadores de Chorrillos afirman realizar pesca por traqueo "por necesidad"

Tras los videos difundidos por redes sociales donde se observa a sujetos efectuar la denominada pesca por 'traqueo' en el muelle de Chorrillos, RPP llegó hasta este punto para recoger los testimonios de pescadores que utilizan esta modalidad y se defendieron afirmando que se ven obligados a realizarlo por necesidad y por la posibilidad de sufrir atentados en altamar.

"La razón por la que nosotros, los pescadores y todos mis compañeros, hacen esta actividad, lo hacen de vez en cuando nomás, es por la necesidad de llevar el pan a nuestros hijos; si no, ¿qué comerían? Nosotros estamos desamparados verdaderamente por el Gobierno", manifestó José, un pescador de la zona.

De igual manera, señaló que también ven complicada su actividad diaria debido a la contaminación del mar y la presencia de lobos marinos, especies que representan una amenaza directa contra sus faenas.

"La necesidad de nosotros es la erradicación del lobo marino y que paren de estar contaminando el mar", agregó.

Asimismo, revelaron que no habría fiscalización por parte del puesto de Capitanía de la Marina, pese a estar ubicado a pocos metros del muelle.

Los pescadores señalaron que no buscan perjudicar a la población y que respetan las vedas establecidas. Por lo mismo, se mostraron abiertos al diálogo con las autoridades competentes para encontrar soluciones a esta problemática.

¿Qué es la pesca por traqueo?

La pesca por 'traqueo' es considerada un grave atentado contra la vida marina del litoral peruano, por lo que se encuentra prohibida por nuestra legislación desde hace más de una década.

Esta actividad consiste en aprovechar la marea baja para desplegar redes de gran alcance a lo largo de la rompiente, a fin de encerrar por completo a los cardúmenes de distintas especies. Además, buzos ingresan al mar para ahuyentar a los peces y llevarlos hacia las redes, donde quedan atrapados y sin posibilidad de supervivencia para los ejemplares que terminan enredados en las mallas.

Como consecuencia, la cantidad de peces en el mar disminuye y la captura se vuelve más difícil para quienes practican la pesca artesanal de manera legal. También se ven afectados el sector gastronómico y los consumidores, pues la baja disponibilidad de pescado genera un incremento constante en los precios.

Desde 2012, está vigente la Resolución 303-2012-PRODUCE, que prohíbe el uso de la “red de encierre activada por buzos” o “traqueo” en todo el litoral peruano. En 2022, se emitió la Resolución 304-2022-PRODUCE, que modificó el artículo 1 de la ley original, para hacer más precisa la prohibición, reafirmando la restricción sobre estas redes activadas por buzos.

