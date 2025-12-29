PNP detuvo a cinco presuntos integrantes de organización criminal 'La Nueva Alianza', vinculada a minería ilegal

La Región Policial de La Libertad informó sobre un operativo que derivó en la detención de cinco personas y más de 20 inmuebles allanados, como parte de la investigación contra presuntos miembros de la organización criminal 'La Nueva Alianza'.

De acuerdo con la Policía, la mencionada organización criminal está vinculada a la minería ilegal, cometiendo delitos como secuestro, homicidio, extorsión y lavado de activos.

El operativo se viene ejecutando desde las tres de la mañana del lunes en las ciudades de Trujillo, Virú, Pataz, Casma, Nuevo Chimbote, Lima y hasta Lambayeque.

En declaraciones a RPP, el coronel Johnny Huamán, jefe de la División de Investigación Criminal La Libertad, señaló que esta organización tiene un aparente vínculo con el crimen de los 13 trabajadores mineros en Pataz.

Para la Policía, añadió, la organización estaría liderada por Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias 'Cuchillo'.

"Sabemos que esta organización criminal, su centro de operaciones está centrada en Pataz, donde se apropiaba de material aurífero, ya sea secuestrando o ultimando como los hechos del pasado 26 de abril. Se obtenía ganancias ilícitas y lo transformaba a través del aparato financiero utilizando empresa de fachada. [La organización criminal] estaría liderada por el conocido Miguel Rodríguez Díaz, conocido como 'Cuchillo'", declaró.

Como se recuerda, alias 'Cuchillo' se encuentra detenido en Colombia desde mayo del presente año.

En el operativo de este lunes otra de sus viviendas en Trujillo fue intervenida por la Policía y el Ministerio Público.

Por otro lado, las unidades a cargo de la investigación también ingresaron a un edificio de cinco pisos donde se encontró a los familiares de Jolín Bazán Valderrama, alias 'Jolín' quien se encuentra prófugo de la justicia.