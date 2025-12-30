Desarticulan banda criminal ‘Los Mexicanos’ vinculada a extorsiones contra comerciantes del Cercado de Lima

Nuevo golpe al crimen. La Policía Nacional desbarató la peligrosa organización criminal ‘Los Mexicanos’, vinculada a extorsiones contra comerciantes del Cercado de Lima y alrededores.

Las fuerzas del orden detuvieron a cinco presuntos integrantes de la banda en un operativo realizado en una vivienda del distrito de Breña.

En el predio, las autoridades encontraron un ambiente donde presuntamente los extorsionadores grababan las amenazas contra sus víctimas.

Además, los sospechosos tenían en su poder armas de corto y largo alcance, una cacerina, celulares, grilletes metálicos, machetes, cuchillos y hasta un bate metálico.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Más de mil denuncias

El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, indicó que ‘Los Mexicanos’ mantenían amenazados a comerciantes del Cercado de Lima y alrededores, a quienes exigían fuertes sumas por concepto de “seguridad”, a fin de dejarlos trabajar en paz.

“Se ha encontrado el aparato tecnológico de donde provenían las llamadas extorsivas. ‘Los Mexicanos’ son estos irrecuperables que tienen más de mil denuncias con esta modalidad”, manifestó.

Los intervenidos serán investigados por los presuntos delitos de contra el patrimonio, extorsión, contra la salud pública, tenencia ilegal de armas, entre otros.

