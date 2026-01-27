Cámaras captan fuga de sospechosos de ataque armado que dejó tres muertos en San Luis [VIDEO]

Las imágenes de videovigilancia muestran a dos sujetos huyendo tras el ataque a balazos ocurrido en una cancha de fútbol sin licencia de funcionamiento, según reportó la Municipalidad del distrito.

Según la Municipalidad de San Luis, el local no contaba con licencia de funcionamiento. | Fuente: RPP

Tres personas murieron y otras dos resultaron heridas el último fin de semana tras registrarse un ataque armado en una cancha de fútbol, ubicada en el segundo piso de un local en la cuadra 1 de la avenida San Juan, en el distrito de San Luis.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron la huida de los presuntos autores del crimen. En el material audiovisual se observa a dos hombres salir corriendo del interior del local, luego de que se escucharan más de diez disparos.

Posteriormente, ambos sujetos cruzan la pista del óvalo Nicolás Arriola, incluso uno de ellos casi fue atropellado por un vehículo cuando huía del lugar. Sin embargo, el conductor frenó a tiempo para evitar el choque y los sujetos lograron escapar saltando las vallas que separan la vía del parque.

De acuerdo con la fecha y hora del ataque, y los testimonios de los testigos, los dos sujetos que se ven huyendo en las cámaras de videovigilancia serían los autores del crimen que también dejó dos personas heridas.

Vecinos piden mayor seguridad

Un equipo de RPP llegó a la zona del ataque y conversó con los vecinos, quienes aseguraron que no es común que sucedan este tipo de hechos violentos. No obstante, solicitaron a las autoridades mayor resguardo policial y de Serenazgo por las noches.

“Escuché un disparo en la noche. [Estoy] totalmente sorprendido porque normalmente la zona es tranquila. Lo que más sorprende es que no había ni siquiera personal de Serenazgo ni tampoco policial. Además, para mí, ese local está cerrado hace buen tiempo. Esto es muy extraño”, indicó.

Cabe precisar que, según la Municipalidad de San Luis, el local no contaba con licencia de funcionamiento y fue clausurado en diciembre y enero tras operar como juguería y local nocturno.