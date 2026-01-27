Cae banda dedicada a la falsificación: PNP incauta más de $ 3 millones durante operativo en SJM

El mayor Víctor Chafloque indicó que durante la intervención al inmueble incautaron planchas de billetes de dólares que ascienden a más de $3 millones. | Fuente: PNP

Tres sujetos con antecedentes penales fueron capturados por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) sindicados de formar parte de la banda criminal ‘Los falsificadores de San Juan’, dedicada a la falsificación y distribución de billetes de dólares falsos.

En diálogo con RPP, el mayor PNP Víctor Chafloque, integrante de la División de Investigación contra el Crimen Organizado, relató que la captura de los sujetos se produjo el último lunes, 26 de enero, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

“En el distrito de San Juan de Miraflores se logró ubicar el centro de operaciones de esta banda criminal dedicada a la adulteración de moneda extranjera en la denominación especial de 50 y 100 dólares americanos”, señaló el mayor.

Asimismo, el alto mando de la PNP indicó que durante la intervención al inmueble incautaron planchas de billetes de dólares que ascienden a más de $ 3 millones.

“Tenemos 31 muestras sobre la mesa, cada una tiene una muestra [que] estará conteniendo 1 600 pliegos, que si lo multiplicamos por la denominación de $ 100 y $ 50, ascienden a un monto de $ 3 millones 600 mil aproximadamente”, detalló.

Delitos que enfrentarían los detenidos

Los detenidos serían procesados, entre otros cargos, por el presunto delito financiero contra el orden monetario, bajo la modalidad de falsificación de moneda extranjera. La pena por estos hechos ilícitos se estima entre 8 y 15 años de privación de la libertad, según indicó el mayor Chafloque.

“Tenemos el agravante de banda criminal y la investigación también nos va a permitir determinar si están conexos a otros delitos, dado que en el lugar de los hechos se ha encontrado un arma de fuego que fue lanzada por uno de ellos al inmueble contiguo. También tenemos 15 celulares de los cuales varios ya han [sido] reportados [como] sustraídos y se ha encontrado también en la zona elementos que permiten tener indicios de que estarían también conexos a otros hechos ilícitos, pero es parte de la investigación”, aseveró.

Finalmente, el mayor Víctor Chafloque informó que, según las investigaciones de la PNP, los detenidos registran movimientos migratorios a Chile, Argentina, México y Alemania, países con los que, según refirió, las autoridades peruanas están “coordinando” para “determinar la participación y la responsabilidad de cada uno de los detenidos”.