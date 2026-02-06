VMT: detienen a dos hombres con explosivos que pretendían usar para amenazar a comerciantes y transportistas

La PNP detalló que ambos sujetos son sindicados de integrar la banda delincuencial ‘Los Patrones del Sur - Nueva Generación’. | Fuente: RPP

Dos hombres fueron detenidos con cuatro municiones y cuatro explosivos con los que planeaban amenazar a comerciantes y transportistas de Lima Sur. La captura se produjo en la avenida Marañón, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo (VMT). Así lo informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

Asimismo, la PNP detalló que ambos sujetos son sindicados de integrar la banda delincuencial ‘Los Patrones del Sur-Nueva Generación’.

En esa línea, el coronel Leonardo Hidalgo Ríos, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Policía Nacional, señaló que los artefactos explosivos contenían dinamita.

“Es una intervención, están transitando y encuentran parte de sus pertenencias al registro personal que ejecutan y a los bienes que están llevando y ubican estos productos. Ahí ven que están dedicados para el delito de extorsión, que se está dando casi recurrente, pero que la Policía está luchando con eso y va interviniendo. [¿Eran explosivos?] Sí, son cuatro explosivos, cargas de dinamita”, explicó.

Asimismo, durante la intervención, la Policía incautó mil envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC).

Sujetos fueron identificados

Los sujetos detenidos fueron identificados como Christian Rebata, alias ‘Cabezón’, y Oscar Piscoya, conocido como ‘Chinín’. Ambos serán investigados por los delitos de extorsión, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de material explosivo.