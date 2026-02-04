Cayeron ‘Las Diablas’: capturan a presuntos integrantes de banda que asaltó una farmacia en Breña [VIDEO]

Los sospechosos -entre los que hay una menor de 15 años- fueron intervenidos en el jirón Cusco, en el Cercado de Lima. En su poder, tenían los productos robados, valorizados en unos seis mil soles.

PNP | Fuente: RPP

El crimen no paga. Agentes de la Policía Nacional capturaron a tres presuntos integrantes de la banda ‘Las Diablas’, horas después de haber asaltado una farmacia de la avenida Venezuela, en el distrito limeño de Breña.

Los sospechosos -entre los que hay una menor de 15 años- fueron intervenidos en el jirón Cusco, en el Cercado de Lima; tras un operativo desplegado apenas se reportó el asalto al negocio.

En su poder, los presuntos integrantes de ‘Las Diablas’ tenían los productos robados, valorizados en aproximadamente seis mil soles, informó a RPP el coronel PNP Eduard Vidal, jefe de la División de Emergencias de Lima Centro.

