Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Santa Anita: detienen a mujer que escondía un arma de fuego en el bolso de su hijo de un año

Según las autoridades, la mujer se encargaba de guardar el arma de fuego
Según las autoridades, la mujer se encargaba de guardar el arma de fuego | Fuente: RPP / Alex Juárez
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Junto con la mujer, fueron detenidos dos sujetos extranjeros en cuyos celulares descubrieron conversaciones que apuntan a que recibían instrucciones desde la cárcel.

Policiales
00:00 · 02:01

En el cruce de las avenidas Juan Velasco Alvarado y Túpac Amaru, en el distrito limeño de Santa Anita; la Policía Nacional ha detenido a dos hombres y a una mujer, todos de nacionalidad venezolana, sindicados de integrar una banda dedicada a la extorsión y robos al paso.

Según las autoridades, la mujer se encargaba de guardar el arma de fuego que era usada para amenazar a bodegueros y a transportistas. Esta mujer, para evitar sospechas, escondía el arma en un bolso, en el que también llevaba las prendas de su hijo, un bebé de apenas un año, así lo ha señalado el general PNP Francisco Vargas Andonaire, jefe de la Región Policial Lima.

“Se dedicaban al delito contra el patrimonio, lo que es la extorsión, así también, al parecer, el robo agravado y el raqueteo, y también usaban como fachada a la señorita con el bebé, porque ahí guardaban el arma de fuego. Cuando ellos iban, ubicaban su objetivo, simplemente la dama les abastecía el arma de fuego, cometían su acto ilícito, y nuevamente se lo entregaban a la mujer. Lo tenían como fachada junto con el bebé para evitar sospechas", manifestó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Integrantes de la banda criminal recibirían órdenes desde la cárcel

Alexandra Escalante García, de 26 años, es la mujer que ha sido detenida mientras llevaba a su hijo en brazos.

Junto a ella están sus compatriotas Antonio Velázquez Torres, de 25 años, y José Craspa Valdivieso, de 22 años.

Estos últimos han sido detenidos cuando se movilizaban en una motocicleta, a pesar de la prohibición. Tras ello, las autoridades verificaron que el vehículo tenía una placa falsa, además portaban un cuchillo, una cacerina y celulares, en los que recibían mensajes desde la cárcel, donde se sospecha se encuentre recluido el cabecilla de esta banda.

Te recomendamos
Informes RPP

La caída de Erick Moreno "el Monstruo", el criminal más buscado del Perú

Las autoridades peruanas confirmaron la próxima extradición de Erick Moreno, "El Mounstro", el delincuente que se convirtió en uno de los más buscados y por el que se ofreció una recompensa de 1 millón de soles por su paradero. Finalmente, tras su captura en Paraguay, será encarcelado en el Perú. Conozcamos un poco más del paso criminal de este personaje que se convirtió en el más nefasto rostro de la criminalidad para muchas familias.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Santa Anita arma de fuego Cárcel Banda criminal Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA