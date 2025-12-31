Detienen in fraganti a seis delincuentes cuando asaltaban un almacén en el Cercado de Lima

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría PNP Cotabambas. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional detuvieron in fraganti a seis delincuentes cuando asaltaban un almacén de productos electrónicos, ubicado en la cuadra 4 del jirón Puno, en el Cercado de Lima.

Los malvivientes llegaron a bordo de una cúster y violentaron la puerta del negocio, tras lo cual comenzaron a sustraer cajas con diversos aparatos para subirlas al vehículo.

En ese momento, fueron sorprendidos por agentes policiales, que procedieron a intervenirlos. Al verse descubiertos, los antisociales escaparon corriendo con dirección a la avenida Abancay.

No obstante, fueron interceptados por serenos del municipio de Lima, lográndose así su detención.



Asalto en investigación

Los detenidos -cuya identidad no ha sido revelada- fueron trasladados a la Comisaría PNP Cotabambas, para continuar con las diligencias de ley.

La cúster utilizada por los ladrones tenía la placa vehicular cubierta con un papel.

Las investigaciones buscan determinar si hay más involucrados en el intento de robo, así como la procedencia del vehículo utilizado en el atraco.

