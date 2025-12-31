Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Detienen in fraganti a seis delincuentes cuando asaltaban un almacén en el Cercado de Lima

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los malvivientes habían violentado la puerta y estaban subiendo mercadería a una cúster, cuando fueron sorprendidos por las fuerzas del orden.

Lima
00:00 · 01:29
Cercado de Lima
Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría PNP Cotabambas. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional detuvieron in fraganti a seis delincuentes cuando asaltaban un almacén de productos electrónicos, ubicado en la cuadra 4 del jirón Puno, en el Cercado de Lima.

Los malvivientes llegaron a bordo de una cúster y violentaron la puerta del negocio, tras lo cual comenzaron a sustraer cajas con diversos aparatos para subirlas al vehículo.

En ese momento, fueron sorprendidos por agentes policiales, que procedieron a intervenirlos. Al verse descubiertos, los antisociales escaparon corriendo con dirección a la avenida Abancay.

No obstante, fueron interceptados por serenos del municipio de Lima, lográndose así su detención.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Asalto en investigación

Los detenidos -cuya identidad no ha sido revelada- fueron trasladados a la Comisaría PNP Cotabambas, para continuar con las diligencias de ley.

La cúster utilizada por los ladrones tenía la placa vehicular cubierta con un papel.

Las investigaciones buscan determinar si hay más involucrados en el intento de robo, así como la procedencia del vehículo utilizado en el atraco

Te recomendamos
Informes RPP

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Cercado de Lima PNP Policía Nacional Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA