Delincuentes balearon combi de transporte público en Villa El Salvador

El atentado ocurrió a la altura de la cuadra 7 de la avenida Maria Reiche. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Dos delincuentes balearon una combi de la empresa de transporte Etepsa, a la altura de la cuadra 7 de la avenida Maria Reiche, en el distrito de Villa El Salvador (VES), al sur de Lima.

El atentado ocurrió la noche del martes, 30 de diciembre, al promediar las 11:00 p.m., según se aprecia en imágenes de cámaras de seguridad, a las que RPP tuvo acceso.

Los atacantes aprovecharon que la unidad estaba detenida, para abordar al chofer e intercambiar algunas palabras con él; tras lo cual abrieron fuego contra la unidad.

Las balas destrozaron la ventana del lado del conductor, que afortunadamente resultó ileso. De hecho, no se han registrado heridos ni víctimas mortales, ya que la combi estaba vacía al momento del atentado.

