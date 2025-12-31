Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Delincuentes balearon combi de transporte público en Villa El Salvador

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Dos sujetos armados abordaron al conductor, con quien intercambiaron algunas palabras, antes de abrir fuego contra la unidad. Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas mortales.

Policiales
00:00 · 02:14
El atentado ocurrió a la altura de la cuadra 7 de la avenida Maria Reiche.
El atentado ocurrió a la altura de la cuadra 7 de la avenida Maria Reiche. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Dos delincuentes balearon una combi de la empresa de transporte Etepsa, a la altura de la cuadra 7 de la avenida Maria Reiche, en el distrito de Villa El Salvador (VES), al sur de Lima.

El atentado ocurrió la noche del martes, 30 de diciembre, al promediar las 11:00 p.m., según se aprecia en imágenes de cámaras de seguridad, a las que RPP tuvo acceso.

Los atacantes aprovecharon que la unidad estaba detenida, para abordar al chofer e intercambiar algunas palabras con él; tras lo cual abrieron fuego contra la unidad.

Las balas destrozaron la ventana del lado del conductor, que afortunadamente resultó ileso. De hecho, no se han registrado heridos ni víctimas mortales, ya que la combi estaba vacía al momento del atentado.

La combi atacada pertenece a la empresa Etepsa, que cubre la ruta Villa El Salvador-Surquillo.
La combi atacada pertenece a la empresa Etepsa, que cubre la ruta Villa El Salvador-Surquillo. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Presunto caso de extorsión

Un equipo de RPP llegó hasta el lugar del ataque armado y conversó con el conductor de la combi. El hombre, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad, contó que los delincuentes le entregaron una nota amenazadora antes de abrir fuego contra su unidad.

“Una moto lineal se me acerca a mi lado, donde yo conduzco. Se me acercaron y me botaron una bolsa con una notificación y cuatro balas. Y me dijeron ‘Me lo entregas eso a la empresa’. En eso, veo al copiloto de atrás que saca el ‘fierro’ (la pistola)”, relató.

El chofer dijo que, al momento del ataque, solo atinó a darse la vuelta, para evitar ser impactado por los disparos. 

Agentes de la Policía Nacional acudieron a la zona y comenzaron con las investigaciones, a fin de identificar a los atacantes.

Lamentablemente, los ataques contra transportistas no se han detenido, pese al estado de emergencia vigente en Lima y Callao. Solo ayer, martes, sujetos desconocidos dejaron una granada de guerra en el interior de un bus de la empresa Translicsa, en San Martín de Porres, lo que motivó que los trabajadores suspendan sus actividades.

Te recomendamos
Informes RPP

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
VES Villa El Salvador Inseguridad ciudadana Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA