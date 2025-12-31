Delincuentes balearon combi de transporte público en Villa El Salvador

La combi atacada pertenece a la empresa Etepsa, que cubre la ruta Villa El Salvador-Surquillo. |
Fuente: RPP / Jesús Ortiz
Presunto caso de extorsión
Un equipo de RPP llegó hasta el lugar del ataque armado y conversó con el conductor de la combi. El hombre, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad, contó que los delincuentes le entregaron una nota amenazadora antes de abrir fuego contra su unidad.
“Una moto lineal se me acerca a mi lado, donde yo conduzco. Se me acercaron y me botaron una bolsa con una notificación y cuatro balas. Y me dijeron ‘Me lo entregas eso a la empresa’. En eso, veo al copiloto de atrás que saca el ‘fierro’ (la pistola)”, relató.
El chofer dijo que, al momento del ataque, solo atinó a darse la vuelta, para evitar ser impactado por los disparos.
Agentes de la Policía Nacional acudieron a la zona y comenzaron con las investigaciones, a fin de identificar a los atacantes.
Lamentablemente, los ataques contra transportistas no se han detenido, pese al estado de emergencia vigente en Lima y Callao. Solo ayer, martes, sujetos desconocidos dejaron una granada de guerra en el interior de un bus de la empresa Translicsa, en San Martín de Porres, lo que motivó que los trabajadores suspendan sus actividades.