Delincuentes detonaron artefacto explosivo a escasos metros del Teatro Municipal de Lima

Fernando Chuquillanqui

El ataque aparentemente estaba dirigido contra una óptica ubicada en pleno jirón Rufino Torrico. El fuerte estruendo causó gran alarma entre los vecinos.

La PNP investiga el móvil del crimen.
La PNP investiga el móvil del crimen. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Delincuentes detonaron esta madrugada un artefacto explosivo frente a un negocio de la cuarta cuadra del jirón Rufino Torrico, a escasos metros del Teatro Municipal de Lima, en pleno centro de la ciudad.

Según testigos consultados por RPP, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta hasta este punto, tras lo cual uno de ellos descendió del vehículo y activó el explosivo frente a una óptica.

El fuerte estruendo causó gran alarma entre los residentes, que salieron de sus viviendas a ver qué había ocurrido.

“He sentido fuerte, como una bomba, que me ha asustado. Me he quedado paralizada en mi cama. Después, he avisado a mi vecina y hemos salido y hemos visto. Se ve que es extorsión. Es la primera vez que pasa, yo vivo acá cuarenta años”, refirió una mujer.

Atentado en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque y establecieron un perímetro, para facilitar el trabajo de los peritos.

Se espera que las cámaras de seguridad de las inmediaciones hayan captado a los atacantes, a fin de que sean identificados y posteriormente aprehendidos.

Todo apunta a que se trata de un caso de amedrentamiento contra los dueños de la óptica, a fin de que accedan a pagar cupos extorsivos. No obstante, esto no ha sido corroborado oficialmente.

Teatro Municipal de Lima Cercado de Lima Inseguridad ciudadana Policía Nacional

