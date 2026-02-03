Últimas Noticias
Balacera en bar clandestino del Cercado de Lima: víctima mortal es un policía en actividad [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

En imágenes de las cámaras de seguridad, a las que RPP tuvo acceso, se ve el momento en el que el suboficial PNP forcejea con una persona, que le quita su pistola y le dispara a sangre fría.

Lima
00:00 · 01:47
Cercado de Lima
Las investigaciones preliminares revelaron que la víctima de la balacera es un suboficial PNP. | Fuente: RPP

Una persona murió y otra resultó herida en una balacera desatada esta madrugada dentro de un bar clandestino de la avenida 9 de octubre, conocida también como Paseo Colón, en el Cercado de Lima.

Fuentes policiales consultadas por RPP revelaron que la víctima mortal es un miembro de la institución, identificado como Omar Iván Rau Montalvo, suboficial de segunda que laboraba en la Comisaría PNP Petit Thouars.

La balacera se desató tras un confuso incidente, poco después de las 2:00 a.m. de este martes, 3 de febrero; según se aprecia en un video captado por la cámara de seguridad del bar clandestino, al que tuvo acceso este medio.

En las imágenes, se observa a Rau Montalvo -vestido de civil- sentado en una silla, en aparente estado de ebriedad. Minutos después, aparece un sujeto con polo negro manga cero, que se acerca al agente y le pide permiso para ingresar al baño.

El policía, que permanecía de pie, se revisa los bolsillos algo nervioso, como si notara que le falta alguna pertenencia; por lo que procede a sacar su arma y abrir la puerta del baño, para encarar al otro sujeto.

En ese momento, ambos se enfrascan en un forcejeo, en el que el civil resulta herido en una pierna; pero este finalmente logra arrebatar el arma al agente y le dispara varias veces, mientras huye por la puerta.

Cabe mencionar que hay una tercera persona involucrada en el hecho: en el video de la cámara de seguridad, se ve a este hombre -delgado, vestido de negro- ingresar al local y dirigirse a otro de los baños del bar. Y, cuando se desata el forcejeo entre los otros dos hombres, interviene, presuntamente para detener al policía armado.

Crimen en investigación

El policía, malherido, fue trasladado de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza, donde se certificó su deceso.

Fuentes policiales consultadas por RPP confirmaron que el asesino del policía, quien presenta herida de bala en el pie derecho, fue detenido. El sujeto fue identificado como Aaron Giancarlo Cornejo Ramírez (31), quien será procesado por el delito de homicidio calificado.

En tanto, las investigaciones están en marcha para dar con el paradero de la tercera persona involucrada en lo ocurrido.

Cabe mencionar que las fuentes consultadas indicaron que no se ha corroborado si el suboficial Rau Montalvo estaba usando su arma de reglamento al momento del fatal incidente o si se trataba de una pistola de uso particular.

Cercado de Lima Policía Nacional Inseguridad ciudadana

