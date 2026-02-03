¡Tenían pistola con mira láser! Capturan en el Callao a tres presuntos miembros de banda dedicada a la venta de droga

La intervención se realizó en inmediaciones del parque La Macarena, en La Perla. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a la comercialización de drogas en la provincia constitucional del Callao.

Según fuentes policiales consultadas por RPP, fuerzas del orden detectaron a tres personas a bordo de un automóvil en actitud sospechosa, en el jirón Zaragoza, en inmediaciones del parque La Macarena, en el distrito chalaco de La Perla.

Los sospechosos tenían en su poder 240 paquetes de estupefacientes, así como una pistola con mira láser, un dispositivo que permite tener mayor precisión al momento de realizar los disparos.

El coronel PNP César Lozano, jefe de la División de Unidades Especiales del Callao, identificó a los detenidos como Robert Mejía Castillo, Jairo Hernández Vela y Paola López Noriega.

“Al momento de efectuar el registro personal, el registro vehicular, se les incautó una pistola marca Taurus con una cacerina con 15 municiones y con serie radicada. Tenía atado este armamento un accesorio, mira láser, con la finalidad de ser más precisos al momento de efectuar el disparo, al momento de perpetuar un acto de sicariato”, refirió el alto mando.



Crimen en investigación

Además del arma de fuego, el jefe policial detalló que los sospechosos tenían equipos móviles que presuntamente eran utilizados en actividades extorsivas.

Todo lo incautado será sumado a las investigaciones, ya en marcha.

Al cierre de este informe, los dos varones y la mujer fueron llevados a la sede del Departamento de Investigación Criminal del Callao, para continuar con las diligencias correspondientes.

