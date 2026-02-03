Últimas Noticias
Hallan cuerpo de hombre en un islote del río Rímac

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Las investigaciones determinarán las causas de la muerte de esta persona, aún no identificada.

Lima
00:00 · 03:46
Río Rímac
Con ayuda de sogas y una canastilla, rescatistas lograron sacar el cuerpo de las aguas del ‘Hablador’. | Fuente: RPP

El cadáver de un hombre de unos 30 años fue encontrado en un islote del río Rímac, a la altura de la avenida 9 de Octubre, en el límite de los distritos limeños de San Juan de Lurigancho y El Agustino, al este de la capital.

Fueron vecinos y transeúntes los que divisaron el cadáver e inmediatamente llamaron a la Policía Nacional, que acudió al lugar para realizar las labores de rescate.

Con ayuda de sogas y una canastilla, los rescatistas lograron sacar el cuerpo de las aguas del ‘Hablador’, que actualmente presenta un caudal elevado, debido a las intensas precipitaciones en la sierra.

Caso en investigación

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que se trata de un hombre de unos 30 años, de contextura delgada. La víctima vestía pantalón azul y tenía el torso desnudo.

Al cierre de este informe, se desconoce la identidad del fallecido ni su nacionalidad.

Las investigaciones, ya en marcha, están dirigidas a dilucidar las causas del fallecimiento, no descartándose que sea una víctima de asesinato.

Luego de que el cuerpo fuera retirado del río Rímac, personal del Ministerio Público ordenó su traslado a la Morgue Central de Lima, para continuar con las diligencias correspondientes.

Río Rímac Policía Nacional Inseguridad ciudadana Policía Nacional SJL San Juan de Lurigancho El Agustino

