Hallan cuerpo de hombre en un islote del río Rímac

Con ayuda de sogas y una canastilla, rescatistas lograron sacar el cuerpo de las aguas del ‘Hablador’. | Fuente: RPP

El cadáver de un hombre de unos 30 años fue encontrado en un islote del río Rímac, a la altura de la avenida 9 de Octubre, en el límite de los distritos limeños de San Juan de Lurigancho y El Agustino, al este de la capital.

Fueron vecinos y transeúntes los que divisaron el cadáver e inmediatamente llamaron a la Policía Nacional, que acudió al lugar para realizar las labores de rescate.

Con ayuda de sogas y una canastilla, los rescatistas lograron sacar el cuerpo de las aguas del ‘Hablador’, que actualmente presenta un caudal elevado, debido a las intensas precipitaciones en la sierra.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Caso en investigación

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que se trata de un hombre de unos 30 años, de contextura delgada. La víctima vestía pantalón azul y tenía el torso desnudo.

Al cierre de este informe, se desconoce la identidad del fallecido ni su nacionalidad.

Las investigaciones, ya en marcha, están dirigidas a dilucidar las causas del fallecimiento, no descartándose que sea una víctima de asesinato.

Luego de que el cuerpo fuera retirado del río Rímac, personal del Ministerio Público ordenó su traslado a la Morgue Central de Lima, para continuar con las diligencias correspondientes.

