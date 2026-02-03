Hallan cuerpo de hombre en un islote del río Rímac

Las investigaciones determinarán las causas de la muerte de esta persona, aún no identificada.
El cadáver de un hombre de unos 30 años fue encontrado en un islote del río Rímac, a la altura de la avenida 9 de Octubre, en el límite de los distritos limeños de San Juan de Lurigancho y El Agustino, al este de la capital.
Fueron vecinos y transeúntes los que divisaron el cadáver e inmediatamente llamaron a la Policía Nacional, que acudió al lugar para realizar las labores de rescate.
Con ayuda de sogas y una canastilla, los rescatistas lograron sacar el cuerpo de las aguas del ‘Hablador’, que actualmente presenta un caudal elevado, debido a las intensas precipitaciones en la sierra.
Caso en investigación
Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que se trata de un hombre de unos 30 años, de contextura delgada. La víctima vestía pantalón azul y tenía el torso desnudo.
Al cierre de este informe, se desconoce la identidad del fallecido ni su nacionalidad.
Las investigaciones, ya en marcha, están dirigidas a dilucidar las causas del fallecimiento, no descartándose que sea una víctima de asesinato.
Luego de que el cuerpo fuera retirado del río Rímac, personal del Ministerio Público ordenó su traslado a la Morgue Central de Lima, para continuar con las diligencias correspondientes.