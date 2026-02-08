Últimas Noticias
Katy Ugarte cuestiona alza de tarifa de agua y dice que Sunass y Sedapal "trabajan cada uno a su manera"

Katy Ugarte: ¿Qué dice la presidenta de Comisión de Defensa del Consumidor sobre alza de tarifa de agua?
Ugarte invocó al Ministerio de Vivienda a realizar una "articulación" que defina los plazos y tarifas respecto a este incremento. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor expresó su rechazo al incremento y también cuestionó que este se dé luego de conocerse la existencia de "planillas doradas" en Sedapal.

La congresista Katy Ugarte, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, expresó su rechazo al incremento de las tarifas por el suministro del agua potable en Lima y Callao. En diálogo con RPP, la legisladora señaló que existe una falta de coordinación entre Sedapal y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

En una reciente sesión extraordinaria de la comisión, Ugarte precisó que se convocó a los titulares de ambas entidades para informar sobre esta situación y se señalaron porcentajes distintos sobre esta alza.

"Prácticamente cada uno trabaja a su manera, no se ponen de acuerdo; la opinión de Sunass indicó que el incremento podría ser el 6 %; sin embargo, Sedapal puso otra tarifa más alta, al 12 %, y estaría afectando a todo usuario", indicó.

Por esta razón, invocó al Ministerio de Vivienda a realizar una "articulación" que defina los plazos y tarifas respecto a este incremento.

La congresista argumentó que esta situación afecta desproporcionadamente a los usuarios con menores recursos económicos. Asimismo, criticó que se pretenda elevar los costos cuando no se garantiza un servicio óptimo para la población de menores recursos.

"A veces hay lugares que tienen dos horas y mucho menos los lugares recónditos que reciben agua en cisternas. ¿Quién verifica si esa agua en cisterna está prácticamente bien clorada o tiene bacterias?", expresó.

Si bien el presidente del directorio de la entidad estatal, Hugo Obando Concha, señaló que este incremento de las tarifas servirá a la institución para contar con más recursos para ejecutar obras, Ugarte consideró "injustificable" que el usuario asuma estos montos como parte del pago de sus recibos.

Cuestiona planillas doradas

La legisladora también cuestionó que esta situación se dé luego de conocerse la existencia de "planillas doradas" en Sedapal, con sueldos y bonos considerados excesivos, pese a que, durante la sesión de la comisión, el gerente general, Humberto Reyes, aseguró que la caja de la empresa es negativa.

"He pedido por escrito que se nos haga llegar ese informe de las planillas doradas", señaló la congresista, quien sostuvo que estas remuneraciones son incongruentes con la crisis reportada por Reyes. 

"Si una empresa del Estado está en una situación de déficit, no podemos darnos ese lujo de tener que pagar ese tipo de planilla; pareciera que todo lo que es del Estado queremos hundirlo y no puede ser así la gestión pública, tenemos que aprender a cuidar lo que es del Estado", mencionó.

