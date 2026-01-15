Últimas Noticias
SMP: hallan cuerpo de mujer dentro de un colchón en plena vía pública

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Imágenes de las cámaras de seguridad, a las que RPP tuvo acceso, muestran a tres personas llegar al lugar en un mototaxi y arrojar el cuerpo.

Lima
00:00 · 01:07
SMP
Las cámaras de seguridad de la zona captaron a las personas que arrojaron el cuerpo. | Fuente: RPP

Vecinos encontraron el cadáver de una mujer dentro de un colchón en plena vía pública, en la calle C, cerca del cruce de las avenidas Pacasmayo y Prolongación Naranjal, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de Lima.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron a las personas que arrojaron el cuerpo: en las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se observa a tres sujetos llegar a bordo de un mototaxi, tras lo cual dos descienden del vehículo.

Uno de ellos tapa la placa de la unidad con un trapo, presumiblemente para no ser identificados; mientras que su cómplice baja el cuerpo de la víctima, que estaba en el techo del mototaxi, oculto dentro de un colchón.

Luego de dejar el cadáver en la calle, los sospechosos huyen raudamente con rumbo desconocido.

Las investigaciones ya están en marcha.
Las investigaciones ya están en marcha. | Fuente: RPP / Rosario Rojas

Cadáver presenta heridas

Agentes de la Comisaría PNP Laura Caller llegaron al lugar y acordonado la escena del crimen, para facilitar el trabajo de los peritos.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que el cuerpo de la mujer presenta múltiples heridas, presumiblemente hechas con un arma blanca.

Al cierre de esta nota, se desconoce la identidad de la víctima ni su nacionalidad. Solo se sabe que tendría unos 30 años y vestía un top blanco y un short rosado con flores al momento del hallazgo. 

Las autoridades determinarán las causas de la muerte de la víctima, así como las responsabilidades en este caso.

