SMP: hallan cuerpo de mujer dentro de un colchón en plena vía pública

Las cámaras de seguridad de la zona captaron a las personas que arrojaron el cuerpo. | Fuente: RPP

Vecinos encontraron el cadáver de una mujer dentro de un colchón en plena vía pública, en la calle C, cerca del cruce de las avenidas Pacasmayo y Prolongación Naranjal, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de Lima.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron a las personas que arrojaron el cuerpo: en las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se observa a tres sujetos llegar a bordo de un mototaxi, tras lo cual dos descienden del vehículo.

Uno de ellos tapa la placa de la unidad con un trapo, presumiblemente para no ser identificados; mientras que su cómplice baja el cuerpo de la víctima, que estaba en el techo del mototaxi, oculto dentro de un colchón.

Luego de dejar el cadáver en la calle, los sospechosos huyen raudamente con rumbo desconocido.

