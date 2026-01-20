Combis que cubren la ruta Lima-Callao circulan con normalidad pese a ataque contra una de sus unidades [VIDEO]

Este es el panorama en la avenida Argentina, a la altura de la avenida Universitaria. | Fuente: RPP

Las combis que cubren la ruta Lima-Callao han salido a circular con normalidad, pese al atentado contra una de sus unidades, que fue quemada por presuntos extorsionadores.

Un equipo de RPP constató que estas combis, que se desplazan a lo largo de la avenida Argentina, están realizando su recorrido habitual.

Nuestra reportera conversó con choferes y cobradores de estas combis, quienes reconocieron estar preocupados por lo ocurrido, pero decidieron salir a laborar, debido a que necesitan el ingreso diario para mantener a sus familias.



Combi incinerada

Como se recuerda, una combi de la empresa Néstor Gambetta fue incendiada por desconocidos en la calle José Carlos Mariátegui, en la zona de Dulanto, en la provincia constitucional del Callao.

El propietario de la unidad reconoció que la empresa es víctima de extorsiones, por parte de una banda que les exige entre 8 y 10 soles diarios. El hombre dijo creer que este ataque está vinculado con las amenazas recibidas.

“Ya está quemado el carro, ya no vale, prácticamente. Ya está deshecho, no vale. No sé cuánto estará, serán unos 10 000 dólares. Ya no vale ya, ya fue ya. ¿Qué puedo hacer?”, sostuvo.

El dueño de la combi acudió a la Comisaría PNP Dulanto, para asentar la denuncia correspondiente; mientras que, en la zona de Dulanto, reina el hermetismo: los vecinos no han querido brindar declaraciones por temor a represalias.

