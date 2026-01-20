Últimas Noticias
Cayeron ‘Los Cibernéticos’: banda clonaba tarjetas de crédito y realizaba compras online por miles de soles

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

El presunto cabecilla de la organización -actualmente prófugo- sería un estudiante con conocimientos de informática, declaró a RPP el coronel Roger Cano Benítez, jefe de la División de Investigación de Robos.

Lima
00:00 · 02:08
Los detenidos tenían en su poder diversos artículos por un valor aproximado a los 30 mil soles.
Los detenidos tenían en su poder diversos artículos por un valor aproximado a los 30 mil soles. | Fuente: PNP

Agentes de la Policía Nacional desbarataron a la banda ‘Los Cibernéticos’, sindicada de clonar tarjetas de crédito, para realizar compras online por miles de soles.

En un operativo realizado en un inmueble de la asociación de vivienda Raucana, en Ate; las fuerzas del orden capturaron a dos presuntos integrantes de la organización.

En diálogo con RPP, el coronel Roger Cano Benítez, jefe de la División de Investigación de Robos, indicó que los sospechosos tenían en su poder diversos artículos por un valor aproximado a los 30 mil soles.

“Son productos de alto valor económico, como son perfumes, zapatillas caras, ropa y artefactos electrónicos. De las especies que hemos encontrado ahorita en su casa, lo que hemos incautado, suman más o menos unos 30 000 soles aproximadamente”, manifestó.

El alto mando detalló que el presunto cabecilla de ‘Los Cibernéticos’ -actualmente prófugo- sería un estudiante con conocimientos de informática. 

“El cabecilla de esta banda criminal es un presunto estudiante que estudia electrónica, o sea que tiene conocimiento de informática. Sus padres son los que han sido detenidos porque en su poder se han encontrado todas las especies de dudosa procedencia”, refirió.

“Su madre era la que estaba recibiendo, el día de hoy (ayer), una de las especies que había sido adquirida de esta forma con clonación de tarjetas; con lo que se puede determinar que este criminal ha inmiscuido en sus actos delictivos a sus padres, con lo que podemos ver de que este no tiene ningún respeto, ninguna norma social, ninguna conducta proba”, sentenció.

El jefe policial detalló que, durante el operativo, se incautó una laptop con la que la banda habría realizado las compras fraudulentas. 

“La vamos a someter a una pericia para verificar las informaciones que tiene ahí. De repente tiene más tarjetas, tiene más agraviados, y ver la manera cómo este sujeto clonaba las tarjetas”, apuntó.

Sobre ‘Los Cibernéticos’

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a los detenidos como Freddy Wilson Guillén Castro (54) y Liz Yanet García Cusipuma (38); mientras que el presunto cabecilla de la banda, actualmente no habido, responde al nombre de Fredy Alexandro Guillén García (22).

Entre las especies incautadas figuran diversos perfumes, zapatillas en cajas nuevas, una laptop y váucher de compras con nombres de las víctimas.

Los detenidos fueron trasladados a la sede de la Central de Operaciones de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, en Cercado de Lima, para las diligencias del caso.

Ate Inseguridad ciudadana Policía Nacional

