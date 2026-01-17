Ministro del Ambiente dice que el Gobierno está gestionando el paquete de decretos dedicados a “fortalecer la seguridad”

El ministro del Ambiente, Miguel Espichán Mariñas, indicó que el Gobierno de José Jerí continúa trabajando en el paquete de decretos legislativos para fortalecer la lucha contra la inseguridad.

“La parte también, por ejemplo, de lo que es este el tema de la resistencia a la autoridad. También se están se están elaborando decretos legislativos que van a ser prontamente publicados por temas de minería ilegal, entre otros. Se va a trabajar, se va se va a reunirse también con las particularidades que corresponden también para los usuarios de motos… en diferentes regiones”, declaró a la prensa.

Asimismo, el titular del Ministerio del Ambiente dijo que el Gobierno está doblando esfuerzos para enfrentar la ola de criminalidad en el sector transporte.

Espichán dio estas declaraciones desde la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en el Cercado de Lima, donde se han presentado a cinco presuntos integrantes de una banda criminal que había secuestrado al trabajador de una empresa en el Callao.

José Jerí anuncia que a más tardar este lunes entrará en vigor la Ley contra la extorsión y el sicariato

El presidente José Jerí estableció un plazo definitivo para la implementación de las nuevas medidas de seguridad destinadas a frenar el crimen organizado en el sector transporte.

Según el mandatario, la Ley 32490, que establece medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato, entrará en vigor en cuestión de horas.

"La Ley 32490, que máximo el día sábado está lista, aprobada por el Consejo de Ministros, y, como máximo, publicada el domingo para que entre en vigencia el lunes (19 de enero)", aseguró Jerí.

La norma busca proteger un servicio considerado "estratégico" para la economía. Entre sus principales disposiciones, destaca la creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), un equipo de élite conformado por policías, fiscales y jueces que pasarán pruebas de polígrafo semestrales y tendrán un régimen especial de seguridad.