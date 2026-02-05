Los Olivos: presuntos barristas se enfrentaron violentamente en plena avenida Universitaria

Un violento enfrentamiento se registró la noche del miércoles, 4 de febrero, en el cruce de las avenidas Universitaria y Naranjal, en el distrito limeño de Los Olivos. En el lugar, grupos de presuntos barristas se enfrascaron en una feroz gresca, con piedras, machetes y otros objetos, según narraron los vecinos.

Las familias se encuentran atemorizadas por esta situación, pues denuncian que estas peleas en la vía pública son constantes.

“En plena avenida, tienen unos machetes, empiezan a sonar en el piso los machetes, piedras, hasta balazos. ¡Es horrible! Ni siquiera podía asomarme a mi ventana, por ahí me cae una bala perdida. Una bulla terrible. Habrá durado media hora o más. En la semana serán dos o tres veces que se enfrentan así. No sé de dónde salen”, manifestó una de las vecinas.

Enfrentamientos obligan a los conductores a detener el tránsito

Los enfrentamientos han sido grabados por las personas que viven en los alrededores. En las imágenes, se observa que en su mayoría son jóvenes quienes corren para lanzar piedras, activar pirotécnicos y otros objetos.

Estos hechos suceden con mucha violencia, a tal punto que obligan a los conductores a detener el tránsito en estas avenidas de alto flujo vehicular.

Además, los negocios se han visto obligados a cerrar sus puertas por temor a sufrir daños. En tanto, los residentes señalan que, para dispersar a estos grupos, han tenido que asistir serenos y también policías, quienes finalmente lograron retirarlos del lugar.

Ahora, lo que exigen los vecinos es mayor resguardo para evitar que un hecho de estas características vuelva a ocurrir en esta zona del distrito de Los Olivos, ubicado al norte de la capital.