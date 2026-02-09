San Juan de Miraflores: abandonan cuerpo de hombre tras asesinarlo a disparos en la urbanización Manuel Scorza

Un hombre fue asesinado y su cuerpo abandonado en la intersección de la avenida Andrés Avelino Cáceres con la calle San Camilo, en la urbanización Manuel Scorza, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

De momento, la víctima no ha sido identificada ya que no portaba documentos de identidad cuando fue encontrado.

Según la PNP, sostuvo que se trataría de un ciudadano de nacionalidad extranjera.

De acuerdo con testigos, el hombre fue trasladado a este punto a bordo un mototaxi de color rojo atado de manos.

Minutos después, dos delincuentes le dispararon en varias ocasiones y huyeron del lugar.

El vehículo fue abandonado y ubicado por la Policía sin ningún ocupante.

Preocupación

Un vecino, señaló a RPP que no es la primera vez que ocurre un crimen en este sector, por lo que solicitó mayor presencia policial en la zona.

"No es la primera vez como dicen, es ya reiteradas veces. Este [crimen] sería el séptimo o el octavo (...) No es vecino de acá. Lo han traído y lo han dejado tirado", declaró.

En esa línea, residentes indicaron que este punto se ha convertido en un lugar donde desconocidos son trasladados para luego ser atacados.

El vehículo fue trasladado a la comisaría de San Juan de Miraflores donde se realizan las diligencias correspondientes y encontrar los responsables del hecho.