"Es un retroceso muy funesto": Arriola se pronunció por fallo del TC que declaró inconstitucional que menores sean juzgados como adultos

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, se pronunció acerca del fallo del Tribunal Constitucional (TC), hecho público ayer, viernes, que declaró inconstitucional la norma impulsada por el Congreso mediante la cual menores de edad de 16 y 17 años podían ser juzgados como adultos.

En su fallo, el TC estableció que "es incompatible con la Constitución que las personas menores de 18 años a quienes se les atribuya la comisión de una infracción a la ley penal, sean procesadas y condenadas dentro del sistema penal de adultos, y que cumplan sus sentencias en establecimiento penitenciarios para adultos".

Además, dispuso que "los adolescentes de 16 y 17 años que se encuentren a la fecha en establecimientos penitenciarios regidos por el INPE, deberán ser trasladados de manera inmediata a los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación que determine el PRONACEJ, según corresponda".

"El legislador, dentro del ámbito de sus competencias, tiene la discrecionalidad para adoptar las medidas que considere a fin de garantizar y tutelar los derechos de toda la población, especialmente en el actual contexto de inseguridad ciudadana. Sin embargo, estos mecanismos deben emitirse en estricto respeto de los principios, derechos y valores consagrados no solo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por nuestro país, en concordancia con lo dispuesto en la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Norma Fundamental", determinó el tribunal.

"Es un retroceso muy funesto"

Al respecto, Arriola Delgado criticó la decisión del TC al indicar que se tratan de un "retroceso" e indicó que la "mirada" desde "los derechos fundamentales garantistas no ayudarían en absolutamente nada" contra la criminalidad.

"Estas personas con estas edades siembran el terror, el caos, la zozobra, y entonces una mirada, desde mi punto de vista, desde los derechos fundamentales garantistas no ayudarían en absolutamente nada en esta lucha”, sostuvo.

"Yo considero que sí es un retroceso, y esto me puede traer siquiera algún tipo de problema, pero yo siempre estoy acostumbrado a decir la verdad. La verdad es que esto es un retroceso y muy funesto, que va a traer consecuencias y ustedes las van a ver”, advirtió.

No obstante, el comandante general de la PNP resaltó que su institución respeta las normas y los pronunciamientos del máximo intérprete de la Constitución Política de nuestro país.

Estas declaraciones las emitió en el marco de un operativo realizado esta mañana en el distrito de San Juan de Miraflores, en el que se capturó a los presuntos integrantes de una banda criminal que tenía entre sus integrantes a 3 menores de edad entre 15 y 17 años.