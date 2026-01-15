Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

PNP capturó a presuntos implicados en asesinato de taxista por aplicativo

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Homero David Casas Jara (36) fue reportado como desaparecido el pasado 7 de enero y su caso se difundió a través del Rotafono de RPP.

Lima
00:00 · 02:31
PNP
La familia del taxista pidió justicia y que el caso no quede impune. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional capturaron los presuntos implicados en el asesinato del taxista Homero David Casas Jara (36), quien había sido reportado como desaparecido la semana pasada.

Como se recuerda, a través del Rotafono, los familiares habían hecho un desesperado pedido de ayuda para encontrar al conductor, que fue visto por última vez el pasado 7 de enero, cuando salió de su casa para realizar el servicio de taxi por aplicativo.

Lamentablemente, el cadáver de Casas Jara fue hallado el pasado miércoles, 14 de enero, en el distrito de Comas, según confirmó la propia familia a este medio.

Los sospechosos detenidos fueron identificados por la Policía como Richard Miota Sánchez, de nacionalidad peruana, y el venezolano Ricaldo Colmenares Chuello. Ambos fueron trasladados a la sede del Departamento de Investigación Criminal de Santa Anita, para continuar con las diligencias.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Familia pide que el caso no quede impune

A la sede policial, llegó la viuda de Homero David Casas Jara, quien exigió que se sancione con todo el peso de la ley a los responsables de este crimen.

Que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque me dejan dos menores hijos en la orfandad. Él era el sustento de mi hogar, de mis hijos, de sus papás, que son adultos mayores, que también estos se quedan a la orfandad, prácticamente”, manifestó.

La mujer aseguró que la familia participó activamente en la detención de los sospechosos, ya que -dijo- brindaron información a la Policía Nacional sobre la geolocalización del celular de la víctima.

“Nosotros apoyamos con la geolocalización del celular, porque seguía activo el celular. Llamábamos y llamábamos, y timbraba. Y por ese medio nosotros podemos llegar a ellos. Y la verdad es que sí hay detenidos y queremos justicia, que se haga justicia”, sentenció.

Te recomendamos
Informes RPP

Ley 32490 creará grupo de elite para combatir extorsiones y sicariato a transportistas

El Gobierno ha fijado este sábado 17 de enero como fecha límite para publicar el reglamento de la Ley 32490. Aunque la norma fue promulgada en noviembre, la falta de una reglamentación ha impedido, hasta ahora, ejecutar las medidas previstas en la ley contra la extorsión y el sicariato, delitos que golpean severamente al gremio del transporte de pasajeros. ¿Cuáles son los alcances de esta ley contra le extorsión y el sicariato?
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
PNP Policía Nacional Santa Anita Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA