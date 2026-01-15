PNP capturó a presuntos implicados en asesinato de taxista por aplicativo

La familia del taxista pidió justicia y que el caso no quede impune. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional capturaron los presuntos implicados en el asesinato del taxista Homero David Casas Jara (36), quien había sido reportado como desaparecido la semana pasada.

Como se recuerda, a través del Rotafono, los familiares habían hecho un desesperado pedido de ayuda para encontrar al conductor, que fue visto por última vez el pasado 7 de enero, cuando salió de su casa para realizar el servicio de taxi por aplicativo.

Lamentablemente, el cadáver de Casas Jara fue hallado el pasado miércoles, 14 de enero, en el distrito de Comas, según confirmó la propia familia a este medio.

Los sospechosos detenidos fueron identificados por la Policía como Richard Miota Sánchez, de nacionalidad peruana, y el venezolano Ricaldo Colmenares Chuello. Ambos fueron trasladados a la sede del Departamento de Investigación Criminal de Santa Anita, para continuar con las diligencias.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Familia pide que el caso no quede impune

A la sede policial, llegó la viuda de Homero David Casas Jara, quien exigió que se sancione con todo el peso de la ley a los responsables de este crimen.

“Que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque me dejan dos menores hijos en la orfandad. Él era el sustento de mi hogar, de mis hijos, de sus papás, que son adultos mayores, que también estos se quedan a la orfandad, prácticamente”, manifestó.

La mujer aseguró que la familia participó activamente en la detención de los sospechosos, ya que -dijo- brindaron información a la Policía Nacional sobre la geolocalización del celular de la víctima.

“Nosotros apoyamos con la geolocalización del celular, porque seguía activo el celular. Llamábamos y llamábamos, y timbraba. Y por ese medio nosotros podemos llegar a ellos. Y la verdad es que sí hay detenidos y queremos justicia, que se haga justicia”, sentenció.

