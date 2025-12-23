Un hombre fue asesinado frente a su vivienda en El Agustino

Los sujetos desconocidos fueron los autores del crimen, según testigos. | Fuente: Difusión

Pese a encontrarnos a pocas horas de celebrar la Navidad, los crímenes no cesan en Lima. Esta vez, un hombre fue asesinado a balazos frente a su vivienda, en la quinta Francia, en el distrito de El Agustino, al este de la capital.

Según testigos, la víctima fue interceptada por dos sujetos desconocidos, que -sin mediar palabra- le dispararon varias veces.

Los sicarios huyeron raudamente, dejando al hombre, inerte, en medio de un charco de sangre.

Vecinos señalaron que los asesinos, en su huida, chocaron con una mujer que transitaba por la zona; pero esto no impidió que continúen con su escape.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a la víctima mortal como Freddy Alarcón.

De acuerdo con los residentes de la quinta Francia, el hombre vivía en la zona desde hace varios años junto con su familia.

La Policía Nacional investiga este homicidio como un presunto ajuste de cuentas, pero esto será corroborado en el proceso.

Lamentablemente, este no es el único crimen perpetrado en Lima en las últimas horas. En Santa Anita, un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza tras una discusión con sujetos desconocidos.

