Santa Anita: un hombre fue asesinado tras salir de una bodega

Fernando Chuquillanqui

Fernando Chuquillanqui

·

Según testigos consultados por RPP, la víctima fue interceptada por hasta cuatro sujetos desconocidos, con quienes discutió y forcejeó, tras lo cual uno de ellos sacó un arma y le disparó a sangre fría.

Policiales
00:00 · 01:15
La Policía Nacional investiga el móvil del crimen.
La Policía Nacional investiga el móvil del crimen. | Fuente: RPP

Crimen en vísperas de Navidad. Un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza, tras salir de una bodega, en la avenida La Cultura, cerca del cruce con la avenida Las Viñas, en el distrito limeño de Santa Anita.

Según testigos consultados por RPP, la víctima fue interceptada por hasta cuatro sujetos que se desplazaban en motocicletas.

Tras una discusión y un forcejeo, uno de los desconocidos sacó un arma de fuego y disparó a sangre fría contra el hombre, que murió en el acto.

Los sujetos huyeron raudamente con rumbo desconocido.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

Los peritos no hallaron casquillos de bala en la escena de crimen, por lo que se presume que el asesino utilizó un revólver.

La víctima mortal no portaba documentos, por lo que no ha podido ser identificada hasta el momento.

Los vecinos se mostraron muy preocupados por lo ocurrido; por lo que exigieron a las autoridades reforzar el patrullaje, en plena prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao.

