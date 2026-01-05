San Juan de Lurigancho: investigan el asesinato a dos menores cerca a sus viviendas

Dos menores de edad fueron asesinados la madrugada de este lunes cerca de sus domicilios ubicados en el jirón La Unión, ubicado en la zona de Huáscar, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Según información policial, los menores se encontraban conversando en una esquina de su casa durante la madrugada, cuando llegaron unos desconocidos y dispararon contra ellos.

Ambos fueron trasladados de inmediato al hospital de San Juan de Lurigancho, en la avenida Canto Grande, donde llegaron sin vida, según informaron las autoridades.

Vecinos de la zona han indicado que escucharon varios disparos durante la madrugada y temen que vuelva a ocurrir, debido al incremento de la criminalidad en la zona.

Al lugar del crimen se desplazaron efectivos policiales y peritos de criminalística para iniciar las diligencias correspondientes, quienes tras buscar en el lugar han encontrado 20 casquillos de bala, además de monedas esparcidas.