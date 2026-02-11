Últimas Noticias
Padre de familia murió y su hijo adolescente resultó gravemente herido en un ataque armado en Santa Anita

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Según testigos consultados por RPP, las víctimas se encontraban cenando en un puesto de comida rápida, cuando aparecieron dos hombres en motocicleta, que les dispararon a sangre fría.

Lima
00:00 · 01:28
El crimen ha conmocionado a los vecinos de la cooperativa Chancas de Andahuaylas.
El crimen ha conmocionado a los vecinos de la cooperativa Chancas de Andahuaylas. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Lima, nuevamente sacudida por un hecho de sangre. Esta vez, un padre de familia murió y su hijo adolescente resultó gravemente herido en un ataque armado perpetrado en la calle Chavín, en la cooperativa Chancas de Andahuaylas, en el distrito de Santa Anita, al este de la capital.

Según testigos consultados por RPP, las víctimas se encontraban cenando en un puesto de comida rápida, cuando aparecieron dos hombres en motocicleta, que les dispararon múltiples veces.

El padre de familia murió en el lugar, mientras que el menor -malherido- fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue, en El Agustino, donde permanece con pronóstico reservado.

“Es un vecino de ahí (el fallecido); y el hijo, el chico, está herido, está en el hospital. El papá sí ha fallecido. Escuchamos cuatro disparos”, comentó una vecina, visiblemente nerviosa por lo ocurrido.

Nosotros queremos seguridad, más que nada por la juventud. Mira lo que está pasando. Debe haber seguridad para los vecinos. Tantas cosas que pasan, en el día, en la noche pasa la misma cosa, y en su propia casa a veces”, añadió.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

La víctima mortal no ha sido identificada, pero se trataría de un hombre de unos 38 años. En tanto, el menor herido es un adolescente de 16 años.

Lamentablemente, los homicidios siguen constantes en Lima y Callao, pese al estado de emergencia en vigor en estas jurisdicciones. Solo en las últimas horas, un hombre fue asesinado dentro de su automóvil en la zona de Pachacútec, en el distrito chalaco de Ventanilla. Esto se suma al crimen de un hombre dentro de un local de comida rápida, en San Martín de Porres, al norte de la capital.

Santa Anita Inseguridad ciudadana Policía Nacional PNP

