Hartos de la inseguridad, vecinos quemaron mototaxi usado por delincuentes en El Agustino [VIDEO]

Hartos de los constantes asaltos al paso, un grupo de vecinos quemó un mototaxi utilizado por dos delincuentes en la avenida Garcilaso de la Vega, en el distrito limeño de El Agustino.

Este vehículo era utilizado por dos ladrones para arrebatar sus pertenencias a transeúntes en el citado barrio del este de la capital. Cansados de los reincidentes robos, los residentes decidieron tomar justicia por su propia mano y capturar a los antisociales.

Según testigos consultados por RPP, los vecinos persiguieron a los malvivientes hasta la segunda cuadra de la avenida Garcilaso de la Vega, pero estos lograron darse a la fuga, dejando abandonado su mototaxi.

Indignados por lo ocurrido, procedieron a incendiar el vehículo menor, que en cuestión de momentos quedó reducido a cenizas.



Vecinos exigen patrullaje

Al lugar, llegaron efectivos de la comisaría del sector, para realizar las diligencias correspondientes.

Los vecinos, indignados, exigieron a la Policía Nacional y a las autoridades de El Agustino identificar y capturar a los ladrones.

Además, pidieron incrementar el patrullaje preventivo, con la participación de militares, tras resaltar que Lima y Callao se encuentran en estado de emergencia.

