Cámaras de seguridad captaron atentado con explosivo contra miniván que dejó cinco heridos en Carabayllo [VIDEO]

Las cámaras de seguridad captaron el atentado. | Fuente: RPP

Al menos cinco personas resultaron heridas en un atentado con explosivos perpetrado contra una miniván de transporte público que estaba estacionada en el Paradero Chaperito, en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Camino Real, en el distrito de Carabayllo.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el violento ataque, ocurrido a escasas horas del inicio del paro de transportistas, acatado este miércoles por diversos gremios precisamente en rechazo a los ataques que sufren por parte de bandas criminales.

En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se observa a un delincuente aproximarse caminando a la miniván, tras lo cual lanza el detonante. El antisocial huye corriendo, mientras se produce la explosión.

En el atentado, resultaron heridas cinco personas, entre pasajeros y transeúntes, que fueron impactadas por las esquirlas. Las víctimas fueron trasladas de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde permanecen en observación.



Así fue el ataque con explosivos en Carabayllo. | Fuente: Rotafono

Atentado en investigación

Durante la madrugada, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del atentado y establecieron un perímetro, para facilitar el trabajo de los peritos y de los representantes del Ministerio Público.

Todo apunta a que este ataque está vinculado con extorsiones contra esta empresa de transportes, que cubre la ruta Carabayllo-Puente Piedra, en el norte de la capital.

Este atentado se produjo ad portas del paro convocado por diversos gremios de transportistas de Lima y Callao, precisamente en rechazo a las amenazas y a los constantes ataques que sufren por parte de distintas bandas criminales.