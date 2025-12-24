Rímac: mototaxista fue asesinado por delincuentes que se hicieron pasar por pasajeros

La víctima dejó a dos menores de edad en la orfandad | Fuente: RPP

Un mototaxista fue asesinado por delincuentes que se hicieron pasar por pasajeros mientras él realizaba un servicio en la avenida Braulio Sancho Dávila, en el distrito limeño del Rímac.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, el ataque se produjo durante este presunto asalto, cuando la víctima puso resistencia, y fue atacado en reiteradas ocasiones con un arma blanca.

El transportista fue identificado como Marco Antonio Chávez Marín, de 45 años, y, según relataron sus familiares a RPP, estando malherido, intentó pedir ayuda, bajándose del mototaxi, pero, debido a la gravedad de sus lesiones, se desvaneció y falleció en el lugar.

“Bajó. El compañero vio que él bajó de la moto, pero agarrándose el costado, agarrándose la barriga, porque acá era donde había recibido la puñalada. Y se desvanece, o sea, no pudo ni gritar. Entonces se cae solamente, lo vi que se cayó de cara hacia adelante y ahí quedó. Él no se metía con nadie, inclusive, aquí están todos sus compañeros, colegas, mototaxistas, que pueden validar eso”, manifestó uno de sus compañeros.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Víctima deja a dos hijos en la orfandad

Hasta el lugar de los hechos llegaron agentes de la Comisaría PNP de Ciudad de Campo, del Rímac, así como peritos de criminalística, quienes realizaron las diligencias correspondientes, y levantaron el cadáver para trasladarlo la morgue central de Lima.

Marco Antonio Chávez, según nos indicaron sus familiares, deja en la orfandad a dos hijos, uno de ellos con discapacidad. En tanto, sus colegas señalaron que trabajaba desde hace cuatro años en el rubro de transporte, ya que era el principal sustento de su familia, y se encontraba realizando horas extras para cubrir los gastos de esta temporada navideña.

Cabe recordar que en la mañana, en las primeras horas del día, reportamos otro crimen registrado en este mismo distrito, y en la misma urbanización, a solo cinco minutos del asesinato de este mototaxista, donde un barbero fue atacado a balazos en el interior de su local comercial, y, lamentablemente, falleció camino al Hospital Nacional Cayetano Heredia.