Gobierno declara en estado de emergencia varios distritos y provincias de Piura ante ola de criminalidad

Ante el incremento de los índices delictivos y la violencia en el norte del país, el Gobierno oficializó la declaratoria del estado de emergencia por un periodo de 60 días calendario en diversas localidades del departamento de Piura.

La medida, establecida mediante decreto supremo, busca restablecer el orden interno frente al accionar de las bandas criminales.

La disposición del Ejecutivo abarca específicamente las provincias de Piura, Sullana, Paita y Talara. Sin embargo, el decreto hace énfasis en las jurisdicciones distritales con mayor incidencia delictiva: Piura, Castilla, Catacaos, Veintiséis de Octubre, Sullana, Bellavista y Talara.

En dichas zonas, la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutará las operaciones de control, contando esta vez con el respaldo de las Fuerzas Armadas.

En el ámbito penitenciario, se establecieron restricciones para las visitas en los penales de Piura y Sullana | Fuente: RPP

Estrategia de inteligencia y control penitenciario

Como parte de la estrategia integral, las autoridades han puesto la mira en los centros de reclusión. Por tanto, se establecieron restricciones inmediatas para las visitas en los penales de Piura y Sullana.

A partir de la fecha, la frecuencia será semanal para los internos del régimen ordinario y quincenal para aquellos bajo el régimen cerrado especial.

Una de las medidas más drásticas contempla el corte del suministro eléctrico en los tomacorrientes de las celdas de dichos establecimientos penitenciarios, manteniéndose únicamente el fluido para la iluminación básica.

Para articular estas acciones, se ha conformado un comité de inteligencia integrado por agentes de la Policía Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

ste grupo de trabajo operará bajo la dirección de la jefatura de la División de Inteligencia de la Región Policial de Piura, con el objetivo de coordinar golpes certeros contra la delincuencia en la zona norte.

El documento oficial lleva las firmas del presidente José Jerí, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como los ministros de las carteras de Defensa, Interior, Economía y Justicia.