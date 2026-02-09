Walter Chirinos propone modelo de seguridad inspirado en Bukele y El Salvador para combatir la criminalidad "con justicia"

"Hay que respetar los derechos humanos de la gente buena, la gente que le corresponde hacer el bien. Al que le corresponde mal, hay que aplicarle justicia, nada más", mencionó a RPP Walter Chirinos, candidato a la presidencia por el Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN).

Walter Chirinos, candidato presidencial del Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN), señaló que su política seguridad está basada en la experiencia de la gestión de El Salvador contra la criminalidad.

"Estuvimos ahí [El Salvador]. Fuimos a ver in situ qué pasaba en Ilopango, Panchimalco, Cuscatlán, Santa Tecla, Santa Ana, y qué habían hecho para solucionarlo. Nos acercamos a los que habían resuelto el problema y conocimos cómo manejaron el plan de sección, el plan de control territorial, y qué tuvieron que hacer para que en seis meses construyan un CECOT [Centro de Confinamiento del Terrorismo]", dijo en Ampliación de Noticias.

En esa línea, aseguró que aplicar dichas políticas traídas desde El Salvador para combatir la inseguridad ciudadana permitiría la recuperación de confianza de la ciudadanía peruana con las instituciones (Poder Judicial, Fiscalía, ministerios del sector, etc.).

Walter Chirinos mencionó que su equipo de trabajo incluye a Rogelio Rivas, exministro de Justicia y Seguridad Pública en El Salvador, ya que "conoce mucho de seguridad porque aplicó en los primeros años el plan Bukele".

"[¿Usted propone ser el Bukele peruano?] Propongo ser el Bukele peruano y combatir la criminalidad con justicia. Porque a veces decimos, 'hay que hacer todo esto en un ratito'. Hay que respetar los derechos humanos de la gente buena, la gente que le corresponde hace el bien. Al que le corresponde mal, hay que aplicarle justicia, nada más", mencionó en RPP.

Propuesta de cárceles

Por otro lado, Chirinos aseguró que utilizará la base del CECOT en El Salvador para las cárceles, y sostuvo que serán "cárceles productivas".

Sin embargo, sostuvo que haría cambios para su aplicación en el Perú, en donde no incluirá rapar el cabello a los criminales y en cuestión de alimentos y salud.

"En cuestión de alimentos, allá funciona la llamada 'dieta frito'. El alimento es lo que ellos pagan. No es que no tienen que comer. Si tienen, si no, pues hubieran muerto la mayoría. Dos, el pelo rapado es un problema allá, allá en El Salvador, de cuestión sanitaria, por la transmisión de viejitos. Entonces, la idea es también cuidarlos. O sea, la parte de salud. No solamente la parte de alimentación, sino también la parte de salud", dijo.

"En Perú no tienes por qué raparlos, porque acá no tenemos ese problema, que sí lo tienen en El Salvador. El problema es que a veces queremos copiar las cosas porque creen que hay que imitarlo en todo. Se adecua de acuerdo al país. Y en el país nosotros no necesitamos esa medida.

Situación en La Libertad

Walter Chirinos, quien es originario de La Libertad, señaló que, aunque haya ausencia del estado frente a la inseguridad ciudadana, las autoridades locales tienen responsabilidad por medidas "de prevención.

"Cuando el gobierno no comande la delincuencia es porque los delincuentes ya entraron al gobierno. Es cierto que el Perú tiene un Estado ausente, pero [el problema] también viene de la municipalidad por la prevención", sentenció en RPP.

Aseguró que mejorarán la educación primaria y la superior con la finalidad de que "puedan trabajar en sus hogares y no tengan que abandonarlo".

En cuanto a los estados de emergencia proclamados anteriormente, Chirinos afirmó que no han dado resultados efectivos, indicando que es necesario contar con mapas de calor de criminalidad y con información adecuada de las juntas vecinales para establecer estrategias de prevención.