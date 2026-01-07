Últimas Noticias
Callao: hombre fue asesinado dentro de vivienda a la que ingresó para evitar disparos en Bellavista

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

La víctima, identificada como Jordi Vera Ullón, intentó refugiarse en el segundo piso de un inmueble en la urbanización Ciudad del Pescador, pero el sicario lo persiguió hasta acabar con su vida.

Callao
00:00 · 01:37
Aún con vida, Jordi Vera fue trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión; no obstante, los médicos solo pudieron confirmar su deceso | Fuente: RPP / Alex Juárez

Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado a balazos en el distrito de Bellavista, en la provincia constitucional del Callao, pese a sus intentos desesperados por escapar del ataque ingresando a una vivienda.

Fuentes policiales identificaron a la víctima como Jordi Vera Ullón, quien fue ultimado en el cruce de la avenida Haya de la Torre y la calle C-29, en la urbanización Ciudad del Pescador.

Según el testimonio de los vecinos, Vera Ullón caminaba por la zona cuando fue interceptado por un delincuente armado que comenzó a dispararle.

Persecución y muerte

Buscando salvar su vida, la víctima corrió hacia una casa cercana que tenía la puerta abierta debido a que allí funciona un negocio de venta de pescado. Vera Ullón logró subir hasta el segundo piso del inmueble. Sin embargo, el agresor no detuvo su marcha, ingresó tras él y le disparó.

"Dice que ha venido corriendo y se ha metido. La puerta está abierta porque venden pescado. Se ha metido a la casa, arriba. Y el chiquillo que le ha disparado también se ha metido y lo ha matado", narró uno de los residentes de la zona.

Aún con vida, Jordi Vera fue trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión; no obstante, los médicos solo pudieron confirmar su deceso poco después de su llegada.

Peritos de criminalística de la Policía Nacional y la fiscal de turno acudieron al lugar para el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones de este nuevo asesinato.

Callao Bellavista Ciudad del Pescador Inseguridad ciudadana

