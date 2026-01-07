Callao: hombre fue asesinado dentro de vivienda a la que ingresó para evitar disparos en Bellavista

Aún con vida, Jordi Vera fue trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión; no obstante, los médicos solo pudieron confirmar su deceso | Fuente: RPP / Alex Juárez

Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado a balazos en el distrito de Bellavista, en la provincia constitucional del Callao, pese a sus intentos desesperados por escapar del ataque ingresando a una vivienda.

Fuentes policiales identificaron a la víctima como Jordi Vera Ullón, quien fue ultimado en el cruce de la avenida Haya de la Torre y la calle C-29, en la urbanización Ciudad del Pescador.

Según el testimonio de los vecinos, Vera Ullón caminaba por la zona cuando fue interceptado por un delincuente armado que comenzó a dispararle.

Persecución y muerte

Buscando salvar su vida, la víctima corrió hacia una casa cercana que tenía la puerta abierta debido a que allí funciona un negocio de venta de pescado. Vera Ullón logró subir hasta el segundo piso del inmueble. Sin embargo, el agresor no detuvo su marcha, ingresó tras él y le disparó.

"Dice que ha venido corriendo y se ha metido. La puerta está abierta porque venden pescado. Se ha metido a la casa, arriba. Y el chiquillo que le ha disparado también se ha metido y lo ha matado", narró uno de los residentes de la zona.

Aún con vida, Jordi Vera fue trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión; no obstante, los médicos solo pudieron confirmar su deceso poco después de su llegada.

Peritos de criminalística de la Policía Nacional y la fiscal de turno acudieron al lugar para el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones de este nuevo asesinato.