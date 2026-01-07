Desconocidos disparan contra vivienda e intentan prender fuego a vehículos en SMP: “Han metido bombas caseras en botellas”

El ataque no dejó personas heridas, pero sí daños materiales. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Desconocidos atacaron a balazos la vivienda de una dirigente vecinal de la urbanización La Alborada de Santa Rosa Etapa 3, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

La afectada, identificada como Patricia Ramírez, denunció que los atacantes realizaron múltiples disparos. Seis de ellos impactaron contra las ventanas y un medidor de luz del inmueble, donde habitan cinco familias.

La agraviada ha señalado que los sujetos también intentaron prender fuego a una furgoneta y dos motocicletas estacionadas en los exteriores de su vivienda.

“[En] un medidor de luz está el proyectil. En el quinto piso ha roto la ventana y en el cuarto piso están los proyectiles en las paredes. [¿Y qué han intentado hacer con las motos estacionadas?] Incendiarlas. Han metido bombas de esas caseras en botellas de plástico. Lo hemos sacado y apagado. Las otras dos motos lineales está todo su protector regado de gasolina”, denunció la mujer.

El ataque no dejó personas heridas, pero sí daños materiales. Tras el atentado, efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes, a fin de determinar sus posibles causas.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Mujer pedirá garantías

La agraviada señaló a RPP que solicitará garantías ante la Subprefectura de San Martín de Porres tras el atentado a su vivienda.