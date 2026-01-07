Últimas Noticias
Desconocidos disparan contra vivienda e intentan prender fuego a vehículos en SMP: “Han metido bombas caseras en botellas”

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

La mujer agraviada ha señalado que los sujetos intentaron prender fuego a una furgoneta y dos motocicletas estacionadas en los exteriores de su vivienda.

Lima
00:00 · 01:45
El ataque no dejó personas heridas, pero sí daños materiales.
El ataque no dejó personas heridas, pero sí daños materiales. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Desconocidos atacaron a balazos la vivienda de una dirigente vecinal de la urbanización La Alborada de Santa Rosa Etapa 3, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

La afectada, identificada como Patricia Ramírez, denunció que los atacantes realizaron múltiples disparos. Seis de ellos impactaron contra las ventanas y un medidor de luz del inmueble, donde habitan cinco familias.

La agraviada ha señalado que los sujetos también intentaron prender fuego a una furgoneta y dos motocicletas estacionadas en los exteriores de su vivienda.

“[En] un medidor de luz está el proyectil. En el quinto piso ha roto la ventana y en el cuarto piso están los proyectiles en las paredes. [¿Y qué han intentado hacer con las motos estacionadas?] Incendiarlas. Han metido bombas de esas caseras en botellas de plástico. Lo hemos sacado y apagado. Las otras dos motos lineales está todo su protector regado de gasolina”, denunció la mujer.

El ataque no dejó personas heridas, pero sí daños materiales. Tras el atentado, efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes, a fin de determinar sus posibles causas.

Mujer pedirá garantías

La agraviada señaló a RPP que solicitará garantías ante la Subprefectura de San Martín de Porres tras el atentado a su vivienda.

INPE anuncia reclasificación de presos tras fuga de recluso en Piura

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, informó que ha dispuesto una revisión de la clasificación de los reclusos, tras la fuga de un preso del penal de Piura y otras vulneraciones en la seguridad de las cárceles. En declaraciones a RPP, mencionó que en el penal de Piura, de régimen cerrado ordinario, se encuentran aproximadamente 100 internos sentenciados o procesados por extorsión y 100 por sicariato, pese a que deberían estar en un penal de régimen cerrado especial, que es más estricto y riguroso.
