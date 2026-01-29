Un hombre fue asesinado en una losa deportiva de Villa El Salvador

El crimen ocurrió en una losa deportivo del Sector 1, Grupo 21, del distrito limeño de Villa El Salvador. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Lima, nuevamente escenario de un hecho de sangre. Esta vez, un hombre fue asesinado a balazos dentro de una losa deportiva del Sector 1, Grupo 21, del distrito limeño de Villa El Salvador (VES), al sur de la capital.

Según testigos consultados por RPP, la víctima estaba mirando el partido de vóley de su esposa, cuando de pronto fue interceptada por un sicario, que le disparó a sangre fría.

Al atacante no le importó que la losa deportiva estaba llena de gente, entre ellas, varios niños.

“Estaba sentado, tomando con otros amigos. Su esposa estaba jugando vóley. Escuchamos siete, ocho disparos. Había niños jugando en los juegos”, relató una mujer, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad.

Los testigos indicaron que, luego de perpetrado el crimen, el sicario abordó una motocicleta y huyó del lugar junto con un cómplice.

La víctima fue auxiliada por los vecinos y trasladada al Hospital de Emergencias Villa El Salvador, pero llegó cadáver.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para realizar las diligencias de ley,

Fuentes de la investigación identificaron a la víctima mortal como Manuel Izquierdo Zapata, de 34 años.

Los vecinos se mostraron consternados por este feroz crimen, perpetrado pese al estado de emergencia en vigor en Lima y Callao. “Acá no hay policías”, se quejó una residente.

