Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Capturan a presunto implicado en asesinato de alias ‘Chocolate’ en San Juan de Lurigancho

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El sospechoso, identificado como alias ‘Vlady’, fue intervenido en un hostal de San Juan de Lurigancho.

Lima
00:00 · 00:51
Alias ‘Vlady’ es sospechoso de un crimen cometido el pasado 26 de enero.
Alias ‘Vlady’ es sospechoso de un crimen cometido el pasado 26 de enero. | Fuente: PNP

Agentes de la Policía Nacional capturaron a un sujeto sindicado del asesinato de alias ‘Chocolate’, crimen perpetrado el pasado lunes, 26 de enero, en el asentamiento humano Cristo Rey, en San Juan de Lurigancho (SJL).

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron al sospechoso como alias ‘Vlady’, quien estaba oculto en un hostal del citado distrito del este de Lima.

En su poder, el sujeto tenía material explosivo y otros elementos relevantes para la investigación. De acuerdo con las fuentes consultadas, alias ‘Vlady’ cuenta con antecedentes por delitos contra la seguridad y la salud pública.

Al cierre de este informe, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes, para continuar con el proceso. 

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Detenido en flagrancia

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la Policía Nacional destacó la captura “en flagrancia” de alias ‘Vlady’, principal sospechoso del citado crimen.

“Desde el primer momento, se activaron acciones de inteligencia e investigación, logrando ubicarlo oculto en un hostal, donde también se hallaron cartuchos de dinamita, materiales peligrosos y evidencias clave para el esclarecimiento del caso”, resaltó la institución.

“Esta intervención demuestra que el delito no tendrá espacio: actuamos con rapidez, precisión y firmeza, conforme a ley, para proteger la vida y devolver tranquilidad a las familias”, sentenció.

Te recomendamos
Informes RPP

La caída de Erick Moreno "el Monstruo", el criminal más buscado del Perú

Las autoridades peruanas confirmaron la próxima extradición de Erick Moreno, "El Mounstro", el delincuente que se convirtió en uno de los más buscados y por el que se ofreció una recompensa de 1 millón de soles por su paradero. Finalmente, tras su captura en Paraguay, será encarcelado en el Perú. Conozcamos un poco más del paso criminal de este personaje que se convirtió en el más nefasto rostro de la criminalidad para muchas familias.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
San Juan de Lurigancho SJL Inseguridad ciudadana Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA