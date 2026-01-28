Capturan a presunto implicado en asesinato de alias ‘Chocolate’ en San Juan de Lurigancho

Alias ‘Vlady’ es sospechoso de un crimen cometido el pasado 26 de enero. | Fuente: PNP

Agentes de la Policía Nacional capturaron a un sujeto sindicado del asesinato de alias ‘Chocolate’, crimen perpetrado el pasado lunes, 26 de enero, en el asentamiento humano Cristo Rey, en San Juan de Lurigancho (SJL).

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron al sospechoso como alias ‘Vlady’, quien estaba oculto en un hostal del citado distrito del este de Lima.

En su poder, el sujeto tenía material explosivo y otros elementos relevantes para la investigación. De acuerdo con las fuentes consultadas, alias ‘Vlady’ cuenta con antecedentes por delitos contra la seguridad y la salud pública.

Al cierre de este informe, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes, para continuar con el proceso.



Detenido en flagrancia

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la Policía Nacional destacó la captura “en flagrancia” de alias ‘Vlady’, principal sospechoso del citado crimen.

“Desde el primer momento, se activaron acciones de inteligencia e investigación, logrando ubicarlo oculto en un hostal, donde también se hallaron cartuchos de dinamita, materiales peligrosos y evidencias clave para el esclarecimiento del caso”, resaltó la institución.

“Esta intervención demuestra que el delito no tendrá espacio: actuamos con rapidez, precisión y firmeza, conforme a ley, para proteger la vida y devolver tranquilidad a las familias”, sentenció.



#EstadoDeEmergencia 🚨 | Captura inmediata tras homicidio en SJL



La Policía Nacional del Perú capturó en flagrancia a un sujeto conocido como 𝐕𝐥𝐚𝐝𝐲, presunto implicado en el homicidio ocurrido en San Juan de Lurigancho.



