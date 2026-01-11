La Policía captura a presuntos miembros de la banda criminal que extorsionaba a comerciantes en Los Olivos

Las autoridades señalaron que los detenidos son investigados por presuntamente extorsionar a los comerciantes del Mercado Covida.

Agentes de la Diviac capturaron esta madrugada a seis presuntos integrantes de la banda criminal llamada 'Los Desalmados', tras un operativo realizado anoche en el sector Mercurio Alto – Antúnez de Mayolo, en Los Olivos.

El comandante Segundo Santillán Tafur, jefe encargado de la Diviac, manifestó que estos tipos son investigados por presuntamente extorsionar a los comerciantes del Mercado Covida, ubicado en la cuadra 10 de la avenida Antúnez de Mayolo. Según indicó, los sujetos les exigirían a sus víctimas el pago diario de 30 soles a cambio de no atentar contra sus vidas.

Todos los detenidos afrontarán cargos por los presuntos delitos de extorsión y robo agravado. Durante el operativo, el personal policial incautó un arma de fuego tipo pistola con su respectiva cacerina abastecida con diez municiones, así como diez celulares.