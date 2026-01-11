Últimas Noticias
La Policía captura a presuntos miembros de la banda criminal que extorsionaba a comerciantes en Los Olivos

Los Olivos: La Policía captura a presuntos miembros de la banda criminal que extorsionaba a comerciantes | Fuente: Policía Nacional
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

Las autoridades señalaron que los detenidos son investigados por presuntamente extorsionar a los comerciantes del Mercado Covida.

Agentes de la Diviac capturaron esta madrugada a seis presuntos integrantes de la banda criminal llamada 'Los Desalmados', tras un operativo realizado anoche en el sector Mercurio Alto – Antúnez de Mayolo, en Los Olivos.

El comandante Segundo Santillán Tafur, jefe encargado de la Diviac, manifestó que estos tipos son investigados por presuntamente extorsionar a los comerciantes del Mercado Covida, ubicado en la cuadra 10 de la avenida Antúnez de Mayolo. Según indicó, los sujetos les exigirían a sus víctimas el pago diario de 30 soles a cambio de no atentar contra sus vidas. 

Todos los detenidos afrontarán cargos por los presuntos delitos de extorsión y robo agravado. Durante el operativo, el personal policial incautó un arma de fuego tipo pistola con su respectiva cacerina abastecida con diez municiones, así como diez celulares.

Lima
Policía Nacional Delincuencia Los Olivos

