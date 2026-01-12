José Jerí y ministros se reúnen con representantes de empresa Santa Catalina ante paro convocado para el 15 de enero

Representantes de la empresa de transportes Santa Catalina S.A. (Etsacasa) se reúnen la mañana de este lunes con autoridades del Poder Ejecutivo y la Policía Nacional, en San Juan de Lurigancho, a raíz de los casos de extorsión y atentados relacionados que ha sufrido esta empresa a lo largo del 2025.

La reunión cuenta con la presencia del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, y del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, además de representantes del gremio de transportes, como el vocero de Transportes Unidos, Martín Ojeda.

De igual manera, se pudo confirmar que el presidente de la República, José Jerí, también participa en este diálogo, que se lleva a cabo en la sede central de Etsacasa, en San Juan de Lurigancho.

Según informaron fuentes consultadas por RPP, en la reunión se abordarán temas urgentes relacionados con la lucha contra la extorsión y el sicariato, a pocos días de anunciarse un nuevo paro de transportistas para el 15 de enero.

Conductores señalan que no saldrán este 15 de enero

En diálogo con RPP, algunos trabajadores de la empresa afirmaron que, más allá de los acuerdos a los que se lleguen en esta reunión, paralizarán sus funciones este jueves.

"Tengo entendido que la empresa está conversando con las autoridades competentes, pero los conductores van a parar, por si acaso. Eso no tiene nada que ver", manifestó un conductor, quien cuestionó el accionar de las autoridades.

"Los dueños pueden decir que salen a trabajar, pero los que no van a salir son los conductores. Y es más, los conductores están buscando otros empleos", agregó.

Al llegar a este punto en SJL, se pudo constatar que algunos buses de la empresa salieron a realizar su recorrido habitual con efectivos policiales a bordo. Sin embargo, los choferes aseguraron que esta medida no es suficiente.

Cabe recordar que la empresa Santa Catalina ha sido objetivo de bandas criminales dedicadas a la extorsión en los últimos meses. RPP reportó amenazas y ataques con arma de fuego a sus conductores, lo que obligó a sus trabajadores a parar sus actividades.