“Del mismo nivel de Erick Moreno Hernández”: PNP capturó en Surco a presunto cabecilla de banda de extorsionadores

La intervención policial se realizó en el distrito de Surco.

Agentes de la Policía Nacional capturaron al presunto cabecilla de la banda de extorsionadores ‘Los Amigos del Sur’, que estaría integrada por remanentes de la peligrosa organización criminal ‘Los Trujillanos’.

El sujeto fue identificado por la PNP como José Carlos Rodríguez Fernández (39), alias ‘Chon’; quien fue intervenido en un operativo realizado en la urbanización Prolongación Benavides, en el distrito limeño de Surco.

En su poder, el sospechoso tenía un arma de fuego, municiones, cartuchos de dinamita, teléfonos celulares y otros documentos, según fuentes policiales consultadas por RPP.

Para la Policía Nacional, ‘Los Amigos del Sur’ está vinculada a actos de extorsión contra diversas empresas de transporte formales e informales.

Cabe mencionar que, días atrás, fueron detenidos tres presuntos integrantes de la organización criminal, en un operativo realizado en Villa María del Triunfo.



“Del mismo nivel de Erick Moreno Hernández”

Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, destacó la captura de alias ‘Chon’, al que puso a la misma altura que el peligroso cabecilla criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, actualmente recluido en Paraguay.

“Estamos hablando de la captura de uno de los principales cabecillas del Cono Sur, del mismo nivel de Erick Moreno Hernández, quien operaba en el norte”, resaltó el alto mando.

El jefe policial indicó que este sujeto no solo estaría detrás de atentados contra empresas de transporte, sino también de otros cabecillas criminales.

“Sobre él también parte de las otras organizaciones que pugnan por la hegemonía habían decretado su sentencia de muerte y, por eso, estaba yéndose de un distrito a otro”, manifestó.

“Ha caído efectivamente con un arma de fuego, con dinamita, que son los objetos materiales para finalmente concretar un hecho criminal de sangre. Pero lo más importante es la valiosa información que tiene en los tres equipos de celulares que ha caído y una laptop”, sentenció.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional destacó la captura de alias ‘Chon’, líder de una banda criminal “dedicada a la perpetración de actos extorsivos en agravio de empresas de transporte formal e informal”.



