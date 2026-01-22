Últimas Noticias
Delincuentes asesinaron a hombre que se resistió a ser asaltado en San Juan de Lurigancho

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Según las primeras versiones, la víctima acababa de sacar dinero del banco y fue interceptada por delincuentes armados.

Lima
00:00 · 01:14
El crimen ocurrió a plena luz del día.
El crimen ocurrió a plena luz del día.

Indignante. Delincuentes asesinaron a balazos a un hombre que se resistió a ser asaltado, en la urbanización Zárate, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de la capital.

Según las primeras versiones, la víctima -identificada como Jaime Zevallos Alatrista (53)- acababa de sacar dinero del banco y se desplazaba por la calle Ayar Manco, frente al parque Mateo Pumacahua; cuando fue interceptada por sujetos armados.

Los ladrones amenazaron a Zevallos Alatrista, para que entregue su morral, donde llevaba el dinero. Sin embargo, el hombre se resistió al asalto y forcejeó con los malvivientes, que en represalia lo acribillaron.

Uno de los disparos impactó en la cabeza a la víctima, que murió en el acto.

Familiares piden justicia

Los familiares y amigos de Jaime Zevallos Alatrista realizaron un plantón en el lugar donde ocurrió el crimen, exigiendo a la Policía Nacional y a las autoridades de SJL que el caso no quede impune.

Con carteles y velas en manos, invocaron que los criminales sean identificados y capturados, para que respondan ante la justicia.

Los deudos de Zevallos Alatrista contaron que el hombre acababa de llegar al Perú procedente de Estados Unidos, donde había estado trabajando.

San Juan de Lurigancho SJL Inseguridad ciudadana Policía Nacional

