Delincuentes asesinaron a hombre que se resistió a ser asaltado en San Juan de Lurigancho

El crimen ocurrió a plena luz del día. | Fuente: Captura de Facebook / Residentes y JVSC de Mangomarca, Zarate y Campoy

Indignante. Delincuentes asesinaron a balazos a un hombre que se resistió a ser asaltado, en la urbanización Zárate, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de la capital.

Según las primeras versiones, la víctima -identificada como Jaime Zevallos Alatrista (53)- acababa de sacar dinero del banco y se desplazaba por la calle Ayar Manco, frente al parque Mateo Pumacahua; cuando fue interceptada por sujetos armados.

Los ladrones amenazaron a Zevallos Alatrista, para que entregue su morral, donde llevaba el dinero. Sin embargo, el hombre se resistió al asalto y forcejeó con los malvivientes, que en represalia lo acribillaron.

Uno de los disparos impactó en la cabeza a la víctima, que murió en el acto.



Familiares piden justicia

Los familiares y amigos de Jaime Zevallos Alatrista realizaron un plantón en el lugar donde ocurrió el crimen, exigiendo a la Policía Nacional y a las autoridades de SJL que el caso no quede impune.

Con carteles y velas en manos, invocaron que los criminales sean identificados y capturados, para que respondan ante la justicia.

Los deudos de Zevallos Alatrista contaron que el hombre acababa de llegar al Perú procedente de Estados Unidos, donde había estado trabajando.

