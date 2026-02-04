Piensa en positivo: Ignacio Buse dio detalles de la preparación de Perú ante Alemania por la Copa Davis

Una nueva historia. Perú, desde el viernes 6 de febrero al sábado 7, mide fuerzas contra su par de Alemania por los qualifiers de la Copa Davis 2026.

Si bien la primera raqueta nacional Ignacio Buse recién sale de una prolongada lesión, el pasado martes se integró a los entrenamientos del equipo peruano en la Copa Davis, el cual hará de visitante frente al conjunto europeo en la ciudad de Düsseldorf. A su llegada al Viejo Continente, el peruano se mostró emocionado por disputar el campeonato mundial.

"Muy contento de estar acá con el equipo. Por fin volver a tener esa sensación de competir porque hace tiempo no lo experimentaba. Esta semana va a ser muy positiva para nosotros", dijo Buse en declaraciones a la Federación Peruana de Tenis.

Perú en la Copa Davis

Luego, tuvo comentarios para lo que fue la lesión que lo sacó las últimas semanas de la actividad profesional.

"El parón siento que se me hizo bastante largo. El proceso se me hizo largo y fue un poco duro al principio. Fui mejorando, hubo bastante progreso y por ahora estoy bien. Vamos a ver igual cómo se da todo", remarcó.

Por último, Ignacio Buse -sobre el equipo alemán- agregó que "Todos (sus jugadores) tienen un estilo parecido. Son altos, buenos sacadores y están acostumbrados a jugar en este tipo de canchas (duras). Acá da igual un poco el ranking y hacemos todo lo posible para adaptarnos. Sé que no jugamos mucho en este tipo de superficies, pero sé que nos podemos adaptar bien".

Perú se enfrentará a Alemania en las qualifiers de la Copa Davis

La cuenta oficial en español de la Copa Davis confirmó el equipo peruano que enfrentará a Alemania en las qualifiers del torneo.

A través de sus redes sociales, informó que la llave entre Perú vs Alemania se disputará el 6 y 7 de febrero en el Castello Düsseldorf, recinto multifuncional que tiene capacidad para 3 300 espectadores.

El equipo peruano es representado por sus cuatro mejores raquetas: Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas y Arklon Huertas del Pino.