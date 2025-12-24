¿Cuál fue el primer país en celebrar la Navidad 2025 y cuál será el último?

La Navidad se celebra en todo el mundo el 25 de diciembre. Sin embargo, debido a los husos horarios de nuestro planeta, no todos los países recibirán este día al mismo tiempo.

Al cierre de este informe, Oceanía y gran parte de Asia ya están celebrando la Navidad, mientras que el resto del planeta lo hará en las próximas horas.

¿Cuál fue el primer país en celebrar la Navidad 2025?

Los ciudadanos de la nación insular de Kiribati, en el Pacífico Sur, fueron los primeros en recibir la Navidad, seguidos de los habitantes del archipiélago de Tokelau, perteneciente a Nueva Zelanda.

Luego, la Navidad llegó a las naciones oceánicas de Samoa, Tonga, Fiyi, Islas Marshall y Tuvalu, todas ubicadas en el océano Pacífico.

Auckland fue la primera gran ciudad del mundo en recibir la Navidad, a las 11.00 GMT del 24 de diciembre; tras lo cual la festividad llegó a Australia, el país más grande de Oceanía.

Con el paso de las horas, la Navidad llegó a Asia, tras lo cual tocará el turno de Europa, África y, finalmente, América.



¿Cuáles son los últimos países en recibir la Navidad 2025?

Debido a los husos horarios, los últimos territorios del planeta en recibir el 25 de diciembre están ubicados en el océano Pacífico, curiosamente, donde comenzó la jornada.

De acuerdo con el portal especializado Time and Date, entre los últimos territorios en recibir el 25 de diciembre, están la isla de Hawái (Estados Unidos) y las Islas Cook (Nueva Zelanda).

Luego, la Navidad llegará a Samoa Americana, al territorio insular de Niue (Nueva Zelanda), a las Islas Midway (Estados Unidos), a las Islas Jarvis (Estados Unidos), al Arrecife Kingman y al Atolón Palmyra (Estados Unidos).

Finalmente, los últimos territorios del planeta en celebrar la Navidad serán las islas Baker y Howland, ambas pertenecientes a Estados Unidos.

