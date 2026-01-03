Rusia expresó su preocupación por las "acciones agresivas" de EE.UU. en Venezuela y exigió aclarar el paradero de Maduro

Luego de que el presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, anunciara la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en suelo venezolano, la madrugada de este sábado, diversos jefes de Estado se han pronunciado saludando la medida norteamericana o rechazando lo que consideran una intervención que viola los tratados internacionales.

En línea con la segunda postura, se pronunció el gobierno de Rusia que, a través de su Cancillería, indicó que se encuentran "extremadamente preocupados por los informes de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa fueron sacados por la fuerza" de ese país.

En ese sentido, Rusia calificó de "acciones agresivas" las medidas desplegadas por EE.UU. en Venezuela, las que incluyeron bombardeos en Caracas y otros estados del país sudamericano.

"Instamos a que se aclare inmediatamente esta situación", exigió el gobierno de Vladimir Putin, en relación con el paradero del dictador chavista.

"Este tipo de acciones, si realmente tuvieron lugar, constituyen una violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente, cuyo respeto es un principio clave del Derecho Internacional", remarcó Rusia.

Estamos extremadamente preocupados por los informes de que Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de EE.UU.



Si realmente tuvo lugar, es una violaсión grave de la soberanía de un Estado independiente — Cancillería de Rusia 🇷🇺 (@mae_rusia) January 3, 2026

Marco Rubio anuncia que Nicolás Maduro será juzgado en EE.UU. y que no habrá más ataques en Venezuela

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó este sábado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por Estados Unidos y se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos.

Además, indicó que ahora que el líder venezolano ha sido capturado no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee, tras una conversación con Rubio.

"Me ha informado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto", indicó en X el senador Lee, sobre dicha conversación.

El senador republicano aseguró que este modo de operar cae dentro de la autoridad presidencial consagrada en la Constitución para "proteger a personal estadounidense de ataques inminentes", pese a que el poder de declarar la guerra a otro país recae en el Congreso.

Lee remarcó que Rubio le dijo en su llamada que "no anticipa nuevas acciones [militares] en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia".