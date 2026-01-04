Seis países rechazan "acciones militares" en Venezuela y expresan preocupación por "apropiación externa" de sus recursos energéticos

Tras la captura en Caracas de Nicolás Maduro por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos (EE.UU.), el presidente de ese país, Donald Trump, en una conferencia de prensa brindada ayer, sábado, indicó que su país "gobernará" Venezuela hasta que se complete una "transición segura".

"Gobernaremos el país hasta que podamos realizar una transición segura, adecuada y sensata [...] No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela [...] Ya estamos ahí y nos quedaremos hasta que pueda tener lugar una transición adecuada", indicó Trump.

Además, el mandatario expresó en reiteradas ocasiones su interés en que empresas norteamericanas se hagan cargo de la infraestructura petrolera de Venezuela.

“Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera”, sostuvo.

Ante este escenario, las cancillerías de Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, México y España emitieron este domingo un comunicado conjunto en el que reiteraron su rechazo a las acciones militares llevadas a cabo por EE.UU. en Venezuela y manifestaron su preocupación ante la anunciada "apropiación" extranjera de los recursos energéticos de dicho país.

Exhortan a la ONU a "contribuir en la desescalada de las tensiones" en la región

El pronunciamiento empieza rechazando "las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela", las cuales, según indicaron, "contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".

"Estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil", resaltaron.

"Reiteramos que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional", indica el comunicado.

En ese sentido, hicieron un "llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional". Además, exhortaron al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, a "hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional".

Finalmente, las naciones firmantes expresaron su preocupación "ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región".

