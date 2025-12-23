Helloween regresa a Perú como parte de su gira mundial por su 40 aniversario

La legendaria banda metalera Helloween volverá al Perú como parte de su gira por su 40 aniversario. Los alemanes se presentarán en Lima el próximo 9 de septiembre de 2026, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en el Cercado de Lima.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la agrupación germana confirmó a Perú en el tramo sudamericano de su tour mundial, días después de haber anunciado presentaciones en Chile y Argentina.

“Será una noche legendaria”, resaltó Helloween en su publicación, en la que informó que las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes, 26 de diciembre.

Cabe destacar que Helloween regresa a nuestro país con una formación renovada, tras el retorno a la banda de los legendarios Michael Kiske y Kai Hansen.

Se espera que, en su concierto en Lima, la banda toque temas de sus últimos trabajos, Giants & Monsters (2025) y el homónimo Helloween (2021); pero sin dejar de lado sus temas más emblemáticos.



Precios de las entradas para Helloween

La productora Nardos Producciones confirmó los precios de las entradas para el concierto de Helloween, cuya venta iniciará el 26 de diciembre a las 10:00 a.m., vía Joinnus.

• Campo A (Numerado): S/ 289

• Campo B (No numerado): S/ 184

La preventa es con cualquier medio de pago.

Helloween se presentará en Lima en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, mismo escenario de su primer concierto en nuestro país, hace 18 años.

