Murió a los 71 años Kōzō Shioya, actor que dio voz a Majin Buu en ‘Dragon Ball Z’

La agencia que lo representa contó cuál fue la causa de muerte de Kōzō Shioya, quien le dio voz al famoso personaje desde sus inicios.

El mundo del anime está de luto. Se confirmó la muerte de Kōzō Shioya, actor de doblaje que le dio voz a Majin Buu en Dragon Ball Z.

La carrera de Shioya es extensa ya que ha trabajado en otras series de renombre durante cuatro décadas. Entre ellos se encuentra Genzo, Pappag y Weevil en One Piece, Jigumo en Naruto y Motokichi Kinuta en World Trigger. Por otro lado, también incursionó en los videojuegos como Kingdom Hearts II, Metal Gear Solid II y III, y así como la saga Sengoku Basara.

¿En qué versiones de Dragon Ball apareció Kōzō Shioya?

El actor de 71 años apareció desde Dragon Ball Z y GT hasta Dragon Ball Kai y Dragon Ball Super. Kōzō Shioya hizo la voz de Majin Buu en todas sus facetas, desde su forma inicial como Kid Buu hasta su evolución como aliado.

La única vez que no dio voz al personaje fue en Dragon Ball Daima (2024-25) ya que la versión Mini la hizo Shiho Amuro.

ADIÓS MAJIN BUU: Falleció Kozo Shioya (71 años), la voz original de Majin Buu en “Dragon Ball Z”.



Su agencia confirmó que partió el 20 de enero.



Él nos regaló la risa y la personalidad única del villano rosado en todas sus transformaciones. Gracias por tu legado. Descanse en… pic.twitter.com/1lr9r6Zy5v — Fuji News (@FujiNews_) January 28, 2026

¿De qué murió Kozo Shioya?

De acuerdo con la empresa que representaba a Kōzō Shioya, Aoni Production, reveló que el artista murió el 20 de enero por una hemorragia cerebral.

“Queremos expresar nuestra más profunda gratitud por la generosidad que nos brindaron durante su vida. El funeral se celebró únicamente en presencia de familiares cercanos, de acuerdo con los deseos de la familia. Pedimos disculpas por la demora en la notificación”.