Los Prisioneros regresan a Lima: la banda liderada por Miguel Tapia vuelve en concierto

Clásicos como El baile de los que sobran, Sexo y Tren al sur sonarán en el Centro de Convenciones Scencia. Las entradas salen a la venta el 30 de enero.

Las canciones que marcaron a generaciones volverán a sonar en Perú. Los Prisioneros, una de las bandas más influyentes del rock latinoamericano, regresan a Lima el sábado 25 de abril en un concierto que promete ser una cita cargada de memoria, energía y emoción para sus seguidores. Este show es auspiciado por Radio Oxígeno.

Al frente del escenario estará Miguel Tapia, baterista histórico y miembro fundador de la banda junto a Jorge González y Claudio Narea, quien hoy encabeza este proyecto dedicado a mantener vivo el legado de Los Prisioneros. En el repertorio, no faltarán himnos como El baile de los que sobran, Sexo, Por qué no se van, We are sudamerican rockers, Tren al sur y Estrechez de corazón, canciones que definieron una época y siguen dialogando con nuevas generaciones.

Un legado que sigue sonando fuerte

Formados en 1983, Los Prisioneros se convirtieron rápidamente en un pilar del rock en español gracias a letras directas, críticas y profundamente conectadas con la realidad social y política de América Latina. Tapia fue una pieza clave en la construcción de ese sonido frontal y en la difusión de un mensaje que combinó rebeldía, ironía y conciencia social.

Actualmente, la banda está integrada por Miguel Tapia en voces y percusión; Amaru Tapia, de 24 años, en la batería; Marcelo Soto en la guitarra; Sergio “Coti” Badilla en teclados y secuenciadores; y Alexis Bugueño en el bajo, una formación que une experiencia y nuevas energías sobre el escenario.

Aunque la agrupación se disolvió oficialmente en 2006, el impacto de Los Prisioneros nunca desapareció. Sus canciones siguen siendo referentes culturales y políticos, y su regreso a los escenarios, liderado por Tapia, representa una continuidad natural de ese legado.

¿Cuándo será el concierto de Los Prisioneros en Lima?

El concierto se realizará el 25 de abril en el Centro de Convenciones Scencia, en La Molina. Las entradas estarán disponibles a través de Uneticket desde este viernes 30 de enero, con una preventa exclusiva para clientes BBVA el miércoles y jueves, 28 y 29 de enero.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis