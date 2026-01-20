No Te Va Gustar regresa a Lima con su gira 'Florece en el caos'

No Te Va Gustar vuelve a Lima. La banda uruguaya anunció su regreso a la capital como parte de su gira Florece en el caos, un espectáculo que promete emoción, catarsis y un repaso por las canciones que han marcado a varias generaciones de fans en el Perú.

Formada en Montevideo en 1994, No Te Va Gustar se ha consolidado como una de las bandas más influyentes y convocantes del rock en español. A lo largo de más de dos décadas de trayectoria, el grupo ha construido una identidad sonora que fusiona rock, ska, reggae y ritmos latinoamericanos, acompañada de letras profundas, sociales y emocionales que conectan de forma directa con su público.

La producción del concierto estará a cargo de IDOSM, con el respaldo de APDAYC, lo que garantiza una experiencia de alto nivel para los asistentes. Con una sólida base de seguidores en el país y una relación cercana con el público local, No Te Va Gustar regresa a Lima para reafirmar su lugar como una de las bandas más importantes del rock en español y ofrecer un espectáculo que promete ser inolvidable.

¿Cuándo y dónde será el concierto de No Te Va Gustar en Lima?

El concierto se realizará el 27 de mayo de 2026 en el Centro de Convenciones Leguía, como parte de la gira Florece en el caos.

Entradas para ver a No Te Va Gustar en Lima

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster desde el 22 de diciembre. Los precios van desde S/ 179 en palco hasta S/ 249 en la zona fan.

¿Quiénes son No Te Va Gustar?

Con discos fundamentales como Solo de noche, El camino más largo, Por lo menos hoy y Luz, NTVG ha construido una conexión única con su público. Su carrera está marcada por giras internacionales, presentaciones en los principales festivales de Latinoamérica y Europa, y conciertos multitudinarios que confirman su vigencia y crecimiento constante.

La gira Florece en el Caos representa una nueva etapa artística para la banda, donde conviven la introspección, la energía y la celebración. El show propone un recorrido musical que combina grandes clásicos, parte de la memoria colectiva de sus seguidores, con el espíritu renovado de su más reciente trabajo discográfico, todo acompañado de una puesta en escena potente y cercana.

